O baraj gölünü kuraklık vurdu!

Çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan barajda azalan su rezervinin tarımsal üretimi de etkilediğini vurgulayan Özarslan, “Baraj 1990'lı yıllarda yapıldığı için artık kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım. Açık sistemde tarlaya ulaşana kadar büyük su kayıpları olmakta. Kapalı sistemle birlikte hem su kayıplarımız azalacak hem de çiftçilerimizin su tüketimi daha azalacaktır. Bu konuda çalışma yapılarak programa alındığını biliyoruz” şeklinde konuştu.