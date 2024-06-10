O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

Fransa'daki Stellantis geri çağırma skandalının boyutu sanılandan daha büyük olduğu, 1.4 milyon aracın etkilendiği düşünülüyor. Çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis, hafta başında hatalı hava yastıkları nedeniyle 530 bin DS3 ve C3 aracını geri çağırdığını duyururken, Fransa'da skandalın boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğu, 1.4 milyon aracın etkilendiği düşünülüyor. Fransız gazetesi Le Parisien'de Perşembe günü yayınlanan bir röportaja göre, çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis'in karıştığı bir güvenlik skandalı, daha önce bildirilenden daha fazla aracı etkiliyor.