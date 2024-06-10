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Otomotiv
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O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

2024-06-10 09:46:01
O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

Fransa'daki Stellantis geri çağırma skandalının boyutu sanılandan daha büyük olduğu, 1.4 milyon aracın etkilendiği düşünülüyor. Çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis, hafta başında hatalı hava yastıkları nedeniyle 530 bin DS3 ve C3 aracını geri çağırdığını duyururken, Fransa'da skandalın boyutunun sanılandan çok daha büyük olduğu, 1.4 milyon aracın etkilendiği düşünülüyor. Fransız gazetesi Le Parisien'de Perşembe günü yayınlanan bir röportaja göre, çok uluslu otomobil üreticisi Stellantis'in karıştığı bir güvenlik skandalı, daha önce bildirilenden daha fazla aracı etkiliyor.

#1
Foto - O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

Stellantis'ten çarşamba günü yapılan açıklamada, 2009 ile 2019 yılları arasında üretilen 530 bin aracın hatalı hava yastıkları ile ilişkili riskler nedeniyle geri çağrıldığı duyuruldu. Japon otomotiv firması Takata tarafından üretilen hava yastıkları, ısı ve nemden kaynaklanan hatalar nedeniyle bazıları ölümle sonuçlanan bir dizi kazayla ilişkilendirilmişti.

#2
Foto - O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

Skandalın boyutu, ülkenin Ekolojik Geçiş Bakanlığı'na bağlı otomobil gözlemcisi SSMVM'nin başkanı Catherine Bieth'in Le Parisien'e verdiği röportaj ile ortaya çıktı. Stellantis'ten daha önce yapılan açıklamada, DS3 ve C3 araç sahiplerine bu araçları kullanmayı bırakmaları çağrısında bulunuldu. Basın açıklamasında, "Takata hava yastıklarıyla ilgili riskler rutin geri çağırmalar yoluyla sürekli olarak izlenmekte ve yönetilmekte," ifadeleri yer aldı. Bieth ise C4, DS4, DS5 ve Opel araçlarının da soruşturmalardan etkilendiğini söyledi. Bu araçların sahiplerine, üretici tarafından güvenlik endişeleri konusunda bilgilendirildikleri iddia edilmesine rağmen araçlarını kullanmayı bırakmaları söylendi.

#3
Foto - O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

Başı hava yastıkları nedeniyle dertte olan Takata, güvenlik skandalıyla bağlantılı milyarlarca dolarlık cezai tazminatların ardından 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iflas başvurusunda bulunmuştu. Hava yastıkları ile bağlantılı endişeler ise ilk olarak 2007 yılında ortaya çıkmış ve Honda, Takata'nın hava yastıklarıyla donatılmış araçlara yönelik ilk geri çağırma işlemini 2008 yılında gerçekleştirmişti.

#4
Foto - O araba markasında 'risk' krizi! Skandalın boyutu 3'e katlandı!

2013 yılında Toyota, Honda, Nissan ve Mazda dünya çapında 3 milyondan fazla aracı geri çağırmış, New York Times 2014 yılında Stellantis'in örtbas ettiği iddiasını haberleştirmişti. Son olarak, geçtiğimiz ayın sonunda Nissan da Takata hava yastıklarının yarattığı risk nedeniyle yaklaşık 84 bin müşterisini eski araçlarını kullanmayı bırakmaya çağırmıştı. Geçen yıl Kasım ayında Fransa'nın güney batısındaki Hautes-Pyrénées bölgesinde 51 yaşında bir adam Citroen C3 model aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından adli soruşturma başlatılırken, yetkililer, söz konusu kişinin aracında "Takata hava yastığı bulunduğunu" açıklamıştı.(Euronews)

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