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Yaşam
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O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

2023-04-24 16:12:06
O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

Denizli’de bir hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir deve çite yaklaşan 8 yaşındaki çocuğu yaraladı.

#1
Foto - O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

Denizli'de hayvanat bahçesinde, devenin çite yaklaşan Irak uyruklu Basın Osama'yı (8) baş ve boyun kısmından ısırıp, yaklaşık 2 metre havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralanan Osama, hastanede tedaviye alındı.

#2
Foto - O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

Olay, önceki gün Çamlık Mesirelik alanındaki Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Ailesiyle hayvanat bahçesini gezen Basın Osama develerin bulunduğu alana gitti. Bu sırada devlerden biri, çite fazla yaklaşan çocuğu baş ve boyun kısmından ısırarak yaklaşık 2 metre havaya kaldırdı.

#3
Foto - O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

Olayı gören diğer ziyaretçiler, panik yaşayıp, çığlıklar attı. Çevredekilerden biri, çocuğu devenin ağzından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Osama’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

#4
Foto - O anlar kameralara yansıdı | Deve çocuğu ısırdı!

Çamlık Mesire Alanı Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2 gün önce çamlık mesire alanında meydana gelen olayda, çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan bir çocuk, ailesinin de anlık olarak yanında bulunmaması sonucu, deve tarafından aniden başından ve boynundan ısırılarak yaralanmıştır. Görevlilerimiz 112 Acil Servis'i arayıp, bir yandan da alanda gerekli önlem ve müdahaleleri yapmıştır. Ardından hastaneye kaldırılıp, tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu bilgisi bize geldi" denildi.

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