Nuri Demirağ'ın tasarlayıp üretemediği uçak hayat buldu

"Bir uçağın baştan sona tüm yapım süreçlerini içeren bir programa katıldık. Konsept tasarımdan aviyonik parçaların yerleşimi ve ağırlık hesaplarına kadar oldukça detaylı bir programdı. Gerçek bir uçak yapılırken görülen tüm süreçler burada da görülüyor ve içinde bulunmuş oluyoruz. Tasarımda uygulanacak her türlü metodu da uyguluyoruz, bunların araştırma ve analizlerini yapıyoruz. Sorunlar çıkıyor, onları çözüyoruz. Sonuçta başarılı bir proje ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Okulda proje yaparken proje ekibinizi arkadaşlarınızdan seçiyorsunuz, burada bir anda 50 kişi içindesiniz ve kimseyi tanımıyorsunuz. Ortaya çok kapsamlı bir proje çıkması lazım. Hepimiz bugüne kadar kendi bildiklerimizi pratik ettik ama 50 kişinin bir araya gelmesiyle ortaya bir proje çıkarmak hepimiz için yeni bir durumdu. Bize en büyük katkısı da bu oldu."