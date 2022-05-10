2022-05-10 18:48:09 Nuri Demirağ'ın tasarlayıp üretemediği uçak hayat buldu
TUSAŞ, bünyesine kattığı yeni mezun mühendisleri, Mühendis Geliştirme Programı ile Türkiye'nin milli uçak, helikopter ve insansız hava aracı projelerinde görev almaları için hazırlıyor. Mühendis Geliştirme Programı katılımcılarından Ozan Ege Camcı, program kapsamında Türk havacılığının simge isimlerinden Nuri Demirağ'ın tasarlayıp üretemediği çift motorlu uçağa yakın bir araç tasarladıklarını belirterek, "Bir yük bırakma görevi üzerine tasarladık. Nuri Demirağ'ın uçağı savaş uçağı olmak üzere tasarlandığı için biz de performanslı bir araç olmasını istedik" şeklinde konuştu.