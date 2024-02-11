Nissan bir gecede eridi

Nissan üçüncü çeyrekte 948 milyon dolar faaliyet kârı açıklayarak analist tahminlerinin yüzde 20 altında kaldı. Ayrıca bir zamanlar en büyük pazarı olan Çin’de zayıf performans gösterdi. Bu da 2024’e ilişkin küresel araç satış tahminini düşürmesine yol açtı. Şirketin bu yılki hedefi 3,5 milyon araç satabilmek olacak.