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Ekonomi
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Nissan bir gecede eridi

2024-02-11 23:03:12
Nissan bir gecede eridi

Japon otomotiv üreticisi Nissan hisse fiyatı bir günde yüzde 12 düştü. Şirket yaklaşık 2 milyar dolara yakın para kaybetti.

#1
Foto - Nissan bir gecede eridi

Nissan Motor, Çin’deki satışların düşmesi nedeniyle bir günde 2 milyar dolara yakın para kaybetti. Yatırımcıların beklediğinden daha düşük çeyrek karı açıklayan şirket, ayrıca yıllık satış tahminini de düşürdü. Bunun üzerine Nissan hisse fiyatı yüzde 12’den fazla azaldı.

#2
Foto - Nissan bir gecede eridi

Nissan hisse fiyatı bir günde yüzde 12 azaldı

#3
Foto - Nissan bir gecede eridi

Nissan üçüncü çeyrekte 948 milyon dolar faaliyet kârı açıklayarak analist tahminlerinin yüzde 20 altında kaldı. Ayrıca bir zamanlar en büyük pazarı olan Çin’de zayıf performans gösterdi. Bu da 2024’e ilişkin küresel araç satış tahminini düşürmesine yol açtı. Şirketin bu yılki hedefi 3,5 milyon araç satabilmek olacak.

#4
Foto - Nissan bir gecede eridi

Çinli kullanıcılar, yerel pazar için özel olarak tasarlanmış BYD gibi şirketlere yöneliyor. Gelişmiş teknolojileriyle ön plana çıkan bu araçlar, düşük maliyetli olmasıyla da daha fazla tercih ediyor. Bunun sonucunda Nissan’ın Çin’deki satışları şimdiye kadar yüzde 25 düştü.

#5
Foto - Nissan bir gecede eridi

Çin’de yaşanan düşüş, Nissan’ın fiyatları düşürmesine yol açtı. Bu kapsamda analistler, Nissan’ın zayıf marka gücü nedeniyle “Japon otomobil üreticileri arasında en savunmasızı” olduğunu düşünüyor. Analistler ayrıca ABD gibi diğer önemli pazarlarda da rekabetin yoğunlaştığını dile getirdi.

#6
Foto - Nissan bir gecede eridi

Nissan, rekabet gücünü artırmak için teşvikleri artıracağını ve Çin’deki daha az elektrikli bölgelere odaklanacağını söyledi. Ayrıca Çin’deki fazla kapasiteyi kullanarak 2025 yılından itibaren yılda 100 ila 200 bin araç ihraç etmeyi hedefliyor.

#7
Foto - Nissan bir gecede eridi

Ancak analistler Çin’den ihracat yapmanın getirisinin düşük olduğunu dile getirdi. Birçok Çinli elektrikli araç girişiminin büyümesiyle Nissan, dünyanın en büyük otomobil pazarında kaybettiği zemini geri kazanmaya çalışıyor.

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