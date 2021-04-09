2021-04-09 14:47:06 Nisanda kar sürprizi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.
Kastamonu'da da kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Beyaz rahmet kendisini Bartın'da da gösterdi.
Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
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