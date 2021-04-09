  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Nisanda kar sürprizi

2021-04-09 14:47:06
Nisanda kar sürprizi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

#1
Foto - Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

#2
Foto - Kastamonu'da da kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da da kar yağışı etkili oldu.

#3
Foto - Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

#4
Foto - Beyaz rahmet kendisini Bartın'da da gösterdi.

Beyaz rahmet kendisini Bartın'da da gösterdi.

#5
Foto - Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bir hayal gerçek oluyor! 4 gün çalışma 3 gün tatil
Dünya

Bir hayal gerçek oluyor! 4 gün çalışma 3 gün tatil

Japonya, ekonomiyi ve iç turizmi hareketlendirmek için 4 gün çalışma 3 gün tatil olan bir modeli gündemine aldı.
Akarcalı'dan kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlara tokat gibi cevap
Gündem

Akarcalı'dan kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlara tokat gibi cevap

Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlara Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı'dan tokat gibi bir cevap geldi. Akarcalı, "Kadın..
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu
Siyaset

Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu...
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler
Dünya

Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler

İngiltere'deki Canterbury Kilisesi, Nijerya'nın Benin Krallığı dönemine ait kültür varlıklarından bazılarını iade edeceğini duyurdu...
Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz
Gündem

Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtaly..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay