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Yaşam
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Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

2023-04-30 13:30:31
Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Bolu'nun Göynük ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu.

#1
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Bolu'nun Göynük ilçesinin yüksek kesimlerine nisan ayında yağan kar sebebiyle yollarda kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Muhtar Sami Metin ise traktörüyle karlı yolları aşarak, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

#2
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Göynük ilçesine bağlı Karabey Yaylası'nda iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Göynük'e bağlı Örencik köyünün muhtarı Sami Metin ise bölgedeki yaban hayvanlarını unutmadı.

#3
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Sami Metin, kartal, kurt, çakal, geyik gibi yaban hayvanlarına yem vermek için kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı yolları traktörüyle aşarak bölgeye ulaştı.

#4
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Muhtar Sami Metin, her yıl bu mevsimde yabani hayvanların aç kalmaması için yaylalara giderek yiyecek bıraktığını ve dağlarda yaban hayatına destek verdiğini söyledi.

#5
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

Metin, "Onların da bir canı var, onların tabiattaki yeri de ayrı. Karda kışta ne bulur ne yerler? Biz elimizden geldiğince beslenmelerini sağlıyoruz. Aç kalmamaları için bölgeye yiyecek bırakıyoruz" dedi.

#6
Foto - Nisan ayında yağan kar hayatı felç etti

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