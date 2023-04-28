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Yaşam
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Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

2023-04-28 20:58:32
Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

Mayıs ayına kısa bir süre kala Ilgaz Dağı’na kar yağdı.

#1
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

#3
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kar yağışı ile kayak merkezi beyaza bürünürken, ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

#4
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, kar yağışının Ilgaz Dağı'na çok yakıştığını dile getirerek, "Ilgaz'ımız beyaz gelinliğini çıkarmak istemiyor. Bu bizi doğa fotoğrafçıları olarak çok mutlu ediyor. Kar yağdığını duyar duymaz bu güzelliği fotoğraflayabilmek için fotoğraf makinemizi alıp Ilgaz Dağı'na koştuk." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

#6
Foto - Nisan ayında Ilgaz Dağı beyaza büründü

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