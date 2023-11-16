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Yaşam
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Niğdeliler gökyüzünden gözlerini ayıramadı

2023-11-16 18:58:33
Niğdeliler gökyüzünden gözlerini ayıramadı

Niğde semalarında mercek bulutu görüldü.

#1
Foto - Niğdeliler gökyüzünden gözlerini ayıramadı

Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

#2
Foto - Niğdeliler gökyüzünden gözlerini ayıramadı

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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