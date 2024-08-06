Neye uğradığını şaşırdı! Yaşlı adamın kaşına saçma isabet etti

Balkonunda otururken bir anda açılan ateş sonucu eşi ile birlikte yaralanan Mustafa Kök; “1965 yılından beri burada yaşıyorum. Dün gece eşimle birlikte balkona oturmuş meyve yiyorduk. O sırada buradan iki araba geçti ve ardından 3 el silah patladı. Sıkılan tüfeğin saçmaları ile ben alnımdan vuruldum, hanım da yanağından vuruldu. Arkamızda olan dolap komple saçma ile dolu. Daha sonra arabalar buradan kaçtı. Jandarma ve polis olan komşularım geldi hemen yardıma. 112'yi arayarak ihbar da bulunduk. Biz böyle olayları Burdur'umuzda istemiyoruz. Huzursuzluğa neden oluyorlar. Ben Burdur'un huzur kenti olmasını istiyorum. Öldürüyorlardı beni az daha. Allah göstermesin ben isabet alınca hemen yere yattım, hanımının ensesine denk gelse ne olacaktı? Saçmaların eşimin kulağının alt tarafına kemiğe saplanmış. Benim de kaşımda kaldı ve birazdan ameliyata gireceğim. Şahıs da yakalanmış. Biz şikayetçi olduk. Komşumun torunuymuş ama kim suçluysa cezasını çeksin” dedi. Öte yandan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.V. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.