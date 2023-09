Diğer taraftan New York'un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.