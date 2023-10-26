Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Yeşaya kimdir? Yeşaya, M.Ö 8. yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. Biz onu Yuşa peygamber olarak biliyoruz. Onun kehanetleri, Tahrif edilmiş İbrani Kutsal Kitapları’nda önemli bir yer tutar. Eski Ahit’in Yeşaya kitabı, bu peygamberin İsrail ve komşu uluslara yönelik kehanetlerini içerir. Ancak Hristiyanlar için bu kehanetlerin içerisinde özellikle dikkat çeken bölümler, Mesih'in gelişi ile ilgili olanlardır. Bu kehanetlerden biri, Yeşaya 7:14'te yer alır: “İşte, bir genç kadın gebe kalacak ve bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” Hristiyan teolojisi, bu ayeti Meryem’in mucizevi bir şekilde İsa’yı doğurmasına bir atıf olarak kabul eder. Diğer bir öne çıkan kehanet ise Yeşaya 53'te bulunur ve birçok Hristiyan tarafından İsa'nın çarmıha gerilmesine ve sonrasında dirilmesine işaret eden bir bölüm olarak görülür.