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Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

2023-10-26 10:25:44
Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

İsrail Başbakanı Katil Netanyahu tahrif edilmiş Tevrat’tan bir alıntı yaptı. "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin "Yeşaya (İşaya) Oysa bugün anlatılan bu kehanetin tam tersi bir durum var. İsrail'in sınırları bile henüz belli değil. Kehanetin aksine onlar övgü ile değil lanet ile anılıyor. Yahudiler işgal ettikleri topraklarda endişe ve korku içerisinde yaşıyorlar... Nedir bu Yeşaya Kehaneti…

#1
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

İsrail'de altı kez başbakanlık koltuğuna oturan, ülke tarihinin en aşırı sağcı hükümetini kuran Çocuk katili Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla bitme noktasına gelen siyasi kariyerini tersine çevirdi. Derhal bir savaş kabinesi kuran Bibi lakaplı Netanyahu, geride kalan günlerde başkent Tel Aviv'de ABD lideri Joe Biden'dan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Fransa lideri Emmnauel Macron'dan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a İsrail'in Batılı müttefiklerini ağırladı. Netanyahu, Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlandığını ancak operasyonun zamanlaması hakkında ayrıntı vermeyeceğini söyledi. Kara harekatı kararının hükümetin özel savaş kabinesi tarafından verileceğini belirten Netanyahu, "Ve bu daha başlangıç" deyip ekledi: "Eşzamanlı olarak, kara harekatı için hazırlık yapıyoruz. Ne zaman olacak, nasıl olacak, bunların detaylarına girmeyeceğim. "İsrail Başbakanı, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz baskınının nasıl gerçekleşebildiğine dair ise, "Herkesin cevaplar vermesi gerekecek, benim de. Ama tüm bunlar savaşın ardından olacak" ifadesini kullandı.

#2
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Netanyahu'nun basın toplantısında gözden kaçmayacak bir ayrıntı da vardı. Hamas’a karşı Tevrat’ın 'Yeşaya' kitabındaki 'kehanet'in görülüceğini savunan Netanyahu, tüm İsraillilerin birlik olmasını isteyip alıntı yaptı: "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin "Yeşaya (İşaya) kitabında İsrail ve Yahudi halkının geleceğine dair pek çok kehanet yer alıyor. Bunlar arasında, İsrail'in bütün dünyaya adalet ve kurtuluş getireceği, barışı yayacağı gibi kehanetler de var.

#3
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Yeşaya kehaneti nedir? Eski Ahit’in Yeşaya kitabında yer alan ve birçok Hristiyan tarafından İsa Mesih’in gelişini önceden haber veren kehanetler olarak kabul edilen Yeşaya kehanetleri, tarih boyunca teologların ve dini araştırmacıların büyük ilgisini çekti. Yeşaya, İsrail'in en tanınmış peygamberlerinden biri olarak bilinir. Ancak onun adını daha geniş kitlelere duyuran şey, Eski Ahit'in Yeşaya kitabında yer alan ve Mesih’in gelişini önceden müjdeleyen kehanetleridir. Bu kehanetler, hem Hristiyanlar hem de Yahudiler için kutsal metinlerde özel bir yere sahiptir. Ancak, bu kehanetlerin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda farklı görüşler mevcuttur.

#4
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Yeşaya kimdir? Yeşaya, M.Ö 8. yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. Biz onu Yuşa peygamber olarak biliyoruz. Onun kehanetleri, Tahrif edilmiş İbrani Kutsal Kitapları’nda önemli bir yer tutar. Eski Ahit’in Yeşaya kitabı, bu peygamberin İsrail ve komşu uluslara yönelik kehanetlerini içerir. Ancak Hristiyanlar için bu kehanetlerin içerisinde özellikle dikkat çeken bölümler, Mesih'in gelişi ile ilgili olanlardır. Bu kehanetlerden biri, Yeşaya 7:14'te yer alır: “İşte, bir genç kadın gebe kalacak ve bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” Hristiyan teolojisi, bu ayeti Meryem’in mucizevi bir şekilde İsa’yı doğurmasına bir atıf olarak kabul eder. Diğer bir öne çıkan kehanet ise Yeşaya 53'te bulunur ve birçok Hristiyan tarafından İsa'nın çarmıha gerilmesine ve sonrasında dirilmesine işaret eden bir bölüm olarak görülür.

#5
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Ancak bu kehanetler, tarihsel ve teolojik açıdan farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Yahudi geleneğinde, bu ayetlerin Mesih İsa'ya değil, o dönemin İsrail'ine veya belirli tarihi figürlere atıfta bulunduğuna inanılır.

#6
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Hristiyanlıkta ise Yeşaya kehanetleri, İsa'nın Mesih olduğuna dair önemli kanıtlar olarak görülür. Özellikle Noel döneminde, kiliselerde bu kehanetler sıkça okunur ve İsa'nın doğumunun önceden bildirildiğine dair bir vurgu yapılır.

#7
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

Fetö’nün bir zamanlar gündeme getirdiği “dinlerarası diyalog” ta Yeşaya kehanetleri arasına girmekteydi. Fetö bunu gerçekleştirebilseydi o Yeşaya kehaneti de hayata geçmiş olacaktı.

#8
Foto - Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?

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