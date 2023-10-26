2023-10-26 10:25:44 Netanyahu bir kehanetten söz etti! Yeşaya kehaneti nedir?
İsrail Başbakanı Katil Netanyahu tahrif edilmiş Tevrat’tan bir alıntı yaptı. "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin "Yeşaya (İşaya) Oysa bugün anlatılan bu kehanetin tam tersi bir durum var. İsrail'in sınırları bile henüz belli değil. Kehanetin aksine onlar övgü ile değil lanet ile anılıyor. Yahudiler işgal ettikleri topraklarda endişe ve korku içerisinde yaşıyorlar... Nedir bu Yeşaya Kehaneti…