Neredeyse her gün farklı bir eser bulunuyor! Çeşmenin tavanındaki sır çözüldü

“İznik Beylikler dönemi, erken Osmanlı dönemi, kültür varlıkları açısından ülkemizin en zengin yörelerinden biridir” diyerek sözlerini sürdüren Sevil, “Bugün onarım ve restorasyona muhtaç birçok eserimiz bulunmaktadır. Örneğin hamam kalıntıları, bunun gibi çeşme kalıntıları ve nice tarihi eserleri belli bir program içerisinde, ama öncelikle erken Osmanlı dönemi eserleri ele alınmalıdır. Bugün ilçemizde memnuniyetle gördüğümüz restorasyon çalışmaları yapılıyor. Örneğin, Roma Tiyatrosu’nda bu çalışmalar devam ediyor. Bunlar umut verici şeyler ama benim kişisel kanaatim öncelikli Beylikler dönemleri olmalıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, 16. yüzyılın başlarına kadar, dönemin en zengin varlıkları ilçemizde, Bursa merkezde ve çevre illerimizdedir” şeklide konuştu