Neredeyse her gün farklı bir eser bulunuyor! Çeşmenin tavanındaki sır çözüldü

Eski Müze Müdürü Taylan Sevil yaptığı açıklamada, “Onarım ve restorasyon çalışmaları, antik çağlardan beri problemli bir şekilde devam etmiştir. Bugün ilçemizi çevreleyen surların inşaat tarihinden önce kullanılmış gevşeme malzemelerin olduğunu pek çok yerde görmekteyiz. Bu Osmanlı döneminde de olmuştur. Günümüzde bile, bilinçsizce yapılan onarım ve restorasyonlar devam etmektedir. Çeşmede görülen Osmanlı dönemine ait kitabe kalıntısı ise bilinçsizce yapılmış, onarım ve restorasyon sonucunda buraya monte edilmiş. Eğer bu çalışmaların başında uzman kişiler nezaret etmiş olsaydı böyle bir şey tabii ki olmayacaktı. Söylemek istediğim önemli husus şudur; bu işlerden anlamayan müteahhitlere verilen işlerin sonuçlarında böyle şeyler çıkması doğaldır” dedi.