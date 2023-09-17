Nereden nereye! İşte Elazığ’ın Barcelona’sı

Tabi bu da kira bedellerini yükseltti. Mahallemiz güzel ve büyük bir mahalle oldu. Biz bundan dolayı emeği geçen Cumhurbaşkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallemiz, yapı planları ve caddeleri ile Barcelona’yı andırıyor. TOKİ sağlam ve planlı evler yaptı. Şuan itibariyle Türkiye’de en çok konutun yapılmış şehir olarak Elazığ var. Elazığ’da TOKİ’nin yapmış olduğu çalışma yerinde ve güzel” diye konuştu.