Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı

Bir dönem Chelsea, Liverpool ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyen 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Moses, kariyerinin son döneminde sürpriz bir kararla Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda’ya transfer oldu. Altı aydır boşta olan ve "yeni bir meydan okumaya hazırım" diyen tecrübeli oyuncu, Kazak ekibiyle bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. Futbolseverler, Avrupa'nın zirvesinden Kazakistan'a uzanan bu kariyer yolculuğunu şaşkınlıkla karşıladı.