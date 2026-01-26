  • İSTANBUL
Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı
Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses'in yeni takımı herkesi şaşırttı

Bir dönem Chelsea, Liverpool ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyen 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Moses, kariyerinin son döneminde sürpriz bir kararla Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda’ya transfer oldu. Altı aydır boşta olan ve "yeni bir meydan okumaya hazırım" diyen tecrübeli oyuncu, Kazak ekibiyle bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. Futbolseverler, Avrupa'nın zirvesinden Kazakistan'a uzanan bu kariyer yolculuğunu şaşkınlıkla karşıladı.

#1
Foto - Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı

Kariyerinde Chelsea, Liverpool, Inter gibi takımların formasını giyen bir zamanların en gözde futbolcularından biri olan Victor Moses'in yeni takımı futbolseverleri şaşırttı.

#2
Foto - Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yeni adresi Kazakistan oldu. Moses, Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yıldız isim, 'Yeni bir meydan okumaya hazırım' mesajını verdi.

#3
Foto - Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı

Son olarak Luton Town forması giyen ve 6 aydır boşta olan Moses, kariyerinde çıktığı 495 maçta 62 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

#4
Foto - Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı

2019-2020 sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe kariyerinde ise 23 maça çıkan Moses, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

