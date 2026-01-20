Nerede o Alman mühendisliği! Dronları sahada sınıfta kaldı

Bloomberg’in haberine göre, HX-2 dronlarının en zayıf noktası elektronik harp (EH) direnci oldu. Ukrayna cephe hattına yakın bölgelerde, Rus ordusunun yoğun şekilde uyguladığı elektronik karıştırma sistemleri nedeniyle drone-operatör bağlantısı sürekli koptu. Bu kesintiler, hedef tespit ve vuruş görevlerinin yarıda kalmasına yol açtı. Oysa Helsing, HX-2 modelini tanıtırken “elektronik harbe dayanıklı, yapay zekâ destekli otonom kontrol sistemi” ile övünüyordu. Bir Ukraynalı hava kuvvetleri subayı, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Ortada çok az mühendislik işi var ama pazarlama müthiş. İlk aylar tam bir fiyaskoydu.” ifadelerini kullandı.