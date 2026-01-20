Nerede o Alman mühendisliği! Dronları sahada sınıfta kaldı

  • İSTANBUL
Almanya merkezli savunma teknolojisi firması Helsing’in HX-2 saldırı dronları, Ukrayna’daki cephe testlerinde teknik ve operasyonel olarak başarısız oldu. Dronların yalnızca %’i havalanabildi, elektronik harp ortamında ise tamamen işlevsiz kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava araçları savaşın seyrini belirleyen unsurlardan biri haline gelirken, Avrupa merkezli firmalar da bu alanda iddialı sistemler geliştirmeye yöneldi. Ancak Almanya’nın gözde savunma girişimlerinden Helsing’in HX-2 modeli, Ukrayna ordusu tarafından yapılan saha testlerinde ağır bir başarısızlık yaşadı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, testlerde HX-2 dronlarının yalnızca %’i sorunsuz şekilde havalanabildi. Kalkış sırasında yaşanan motor arızaları, bağlantı hataları ve stabilite sorunları nedeniyle test uçuşlarının büyük kısmı iptal edildi. Sonuç olarak, Ukrayna tarafı Helsing’e ait yeni siparişleri askıya aldı. Alman hükümeti de, Ukrayna’dan yeni bir talep gelene kadar şirkete yönelik ek üretim siparişi vermeyeceğini bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre, HX-2 dronlarının en zayıf noktası elektronik harp (EH) direnci oldu. Ukrayna cephe hattına yakın bölgelerde, Rus ordusunun yoğun şekilde uyguladığı elektronik karıştırma sistemleri nedeniyle drone-operatör bağlantısı sürekli koptu. Bu kesintiler, hedef tespit ve vuruş görevlerinin yarıda kalmasına yol açtı. Oysa Helsing, HX-2 modelini tanıtırken “elektronik harbe dayanıklı, yapay zekâ destekli otonom kontrol sistemi” ile övünüyordu. Bir Ukraynalı hava kuvvetleri subayı, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Ortada çok az mühendislik işi var ama pazarlama müthiş. İlk aylar tam bir fiyaskoydu.” ifadelerini kullandı.

Şirket cephesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Helsing tarafından yapılan açıklamada, “yüksek başarısızlık oranı” iddiasının doğrulanmadığı, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu yönde hazırladığı rapordan da haberdar olunmadığı belirtildi. Firma, “ilk uçuş verilerinin cesaret verici” olduğunu savunarak HX-2’nin elektronik harp dahil gerçek savaş koşullarında “beklenen performansı göstereceğine inandıklarını” açıkladı. HX-2’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE GERÇEKLER Aralık 2024’te tanıtılan HX-2, sabit kanatlı bir gövdeyi dört pervaneli dikey kalkış sistemiyle birleştiriyor. Bu hibrit yapı, aracı hem drone hem mini İHA kategorisine yerleştiriyor.

Teknik veriler: Menzil: 100 kilometreye kadar. Hedef vuruş kapasitesi: 10 kg mühimmatla hassas taarruz. Yapay zekâ sistemleri: Terminal güdüm, Orta safha yönlendirme, Görsel hedef tanıma. Ancak Ukrayna testleri, bu yapay zekâ bileşenlerinin elektronik karıştırma altında etkin çalışmadığını ortaya koydu. Görsel hedef tanıma sistemleri, düşük çözünürlüklü kameralar ve kararlı bağlantı eksikliği nedeniyle görevlerin çoğunu tamamlayamadı.

Helsing’in yaşadığı bu kriz, Avrupa’daki savunma ekosistemi için önemli bir ders niteliğinde. Yapay zekâ destekli otonom silah sistemleri, laboratuvar koşullarında olağanüstü sonuçlar verse de, cephe hattında gerçek savaş karmaşası ve yoğun elektronik harp ortamı bu teknolojilerin sınırlarını zorluyor. Savunma analistlerine göre HX-2 vakası, Avrupa’nın hâlâ “saha koşullarına dayanıklı savaş teknolojisi” üretiminde ABD, İsrail ve Türkiye’nin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Helsing, HX-2 projesini Avrupa savunma sanayii için “geleceğin otonom harp aracı” olarak tanıtmıştı. Ancak Ukrayna cephesinde yaşanan sonuçlar, kağıt üzerindeki vaatlerle gerçek dünya performansı arasındaki uçurumu açık biçimde ortaya koydu.

Bu gelişme, yalnızca bir şirketin değil, Avrupa’nın askeri Ar-Ge stratejisinin de yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getiriyor. Kısacası, HX-2’nin yaşadığı başarısızlık sadece bir ürünün değil, bir vizyonun sahada test edilip geçemediğini gösteriyor.

