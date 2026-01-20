Nerede o Alman mühendisliği! Dronları sahada sınıfta kaldı

Şirket cephesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Helsing tarafından yapılan açıklamada, “yüksek başarısızlık oranı” iddiasının doğrulanmadığı, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu yönde hazırladığı rapordan da haberdar olunmadığı belirtildi. Firma, “ilk uçuş verilerinin cesaret verici” olduğunu savunarak HX-2’nin elektronik harp dahil gerçek savaş koşullarında “beklenen performansı göstereceğine inandıklarını” açıkladı. HX-2’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE GERÇEKLER Aralık 2024’te tanıtılan HX-2, sabit kanatlı bir gövdeyi dört pervaneli dikey kalkış sistemiyle birleştiriyor. Bu hibrit yapı, aracı hem drone hem mini İHA kategorisine yerleştiriyor.