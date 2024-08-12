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Yaşam
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Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

2024-08-12 21:55:00
Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde, perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

#1
Foto - Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı'na gelen ulusa ve uluslararası medya mensupları ile astrofotoğraf meraklıları, her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmurunu görüntülemeye çalıştı.

#2
Foto - Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

Şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen Nemrut Dağı, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmuruyla devasa heykelleri aynı anda kaydetmek için basın mensupları ve astofotoğrafcıların tercihi oldu.Her yıl binlerce turistik ziyaret ettiği Nemrut Dağı perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

#3
Foto - Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

Nemrut Dağında eşsiz bir manzaraya tanıklık ettiklerini dile getiren Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, “2 bin 206 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı'nda bulunmaktayız. Meteor yağmurunu görüntülemek üzere yurt dışından misafirlerimiz bulunuyor, birçok ajanstan arkadaşlarımız burada. Yoğun bir rüzgara rağmen canla başla arkadaşlar çalışıyor. Umarız ki çok güzel görüntüler yakalayıp, bizde Nemrut Dağı'nı dünyaya daha güzel tanıtmış oluruz” dedi. Uluslararası medya kuruluşunda çalışan gazeteci Aslınur Ağırdil, “Devasa heykeller içerisinde büyüleyici bir meteor yağmuruna eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel burada. Çok güzel bir atmosfer, çok da soğuk aslında. Konuşmakta zorluk çekiyoruz ama yine de her şey çok güzel teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Nemrut Dağı'nda meteor yağmuru

Uluslararası medya kuruluşunda çalışan gazeteci Kübra Karasu da, “İstanbul'dan Nemrut Dağı'na meteor yağmurunu izlemeye geldik. Buradaki atmosfer gerçekten çok güzel ama çok da soğuk. Yine de çok güzel dakikalar yaşıyoruz, çok mutluyuz. Çok güzel fotoğraflar çektik” ifadelerini kullandı. Uluslararası medya kuruluşunda çalışan gazeteci Fidan Cansu ise, “Zor şartlarda meteorların kayışına şahit olmak bambaşka bir duygu” diye konuştu.

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