2023-12-30 19:45:57 Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü
Dünyanın birçok noktasında tansiyon artarken bu kez iki İHA'nın düşürüldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.
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Dünyanın birçok noktasında tansiyon artarken bu kez iki İHA'nın düşürüldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.
Ajanslar, acil kodu ile dünyaya servis ettiği haberinde insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait ikinci insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni saldırı düzenleme girişimi engellendi.
Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Bryansk Bölgesi’nde ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, saat 16.20’de bir Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu.
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