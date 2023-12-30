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Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

2023-12-30 19:45:57
Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Dünyanın birçok noktasında tansiyon artarken bu kez iki İHA'nın düşürüldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Ajanslar, acil kodu ile dünyaya servis ettiği haberinde insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurdu.

#2
Foto - Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait ikinci insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.

#3
Foto - Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni saldırı düzenleme girişimi engellendi.

#4
Foto - Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Bryansk Bölgesi’nde ele geçirdi” ifadesine yer verildi.

#5
Foto - Neler oluyor? İki saat arayla iki İHA düşürüldü

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, saat 16.20’de bir Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu.

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