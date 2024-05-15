Nefes kesen manzara! Kimselerin çıkamadığı tarihi oyuklar görüntülendi

Bu tarihi yapıdan ilçe halkından bile birçok kişinin haberdar olmadığını kaydeden yöre sakini İbrahim Köse, "Şu anda ilçemizin kale mahallesinde bulunmaktayız. Arkamda görmüş olduğunuz, yöre halkı tarafından da ‘Nergis Kayaları' olarak adlandırılan üzerinde elle yapılmış olduğu aşikar bir şekilde belli olan oyuklar bulunmaktadır. Daha önce de büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla ve Tunceli İl Kültür Müdürlüğü tarafından da kaya mezarı olarak envanterlendiğini biliyoruz. Görüntü açısından çok güzel, konum açısından Tağar Vadisine bakmakta. İlçemizde yine tarihi İn delikleri gibi birçok kültürel taşınmaz varlığın olduğu gibi Nergis Kayalıkları da bizim için bir kültürel mirastır. Burayı muhtemelen halkımızdan da gelip gören, bilen bu oyukların farkında olmayan insanlar da vardır. Ama buranın tanınmasını ve ilçemize turist kazandırmasını isteriz'' dedi.