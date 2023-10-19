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Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

2023-10-19 14:47:08
Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

Nedim Şener, 2020’de “Evet” oyu kullandığı Irak ve Suriye tezkeresine, 2021’de olduğu gibi “Hayır” oyu vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu adeta yerin dibine soktu. “Kılıçdaroğlu öyle gülünçleşiyor ki; PKK’nın siyasi kolu ile işbirliğini sürdürmek adına tezkereye ‘Hayır’ derken, ‘Evet’ oyu verecek olan MHP’yi milliyetçi olmamakla suçlayabiliyor” diyen Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

“14 Mayıs seçimlerinde PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belli ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynı yolu izleyecek. Bunun için 2020’de “Evet” oyu kullandığı Irak ve Suriye tezkeresine, 2021’de olduğu gibi “Hayır” oyu vereceklerini açıkladı. Dediğini yaptı, TBMM’deki tüm partiler tezkereye “evet” derken, CHP’liler PKK’nın siyasi kolu YSP ile “hayır” oyu verdiler. Tezkere 357 oyla kabul edildi. 

#2
Foto - Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

2021’de AKP, MHP ve İYİ Parti oylarıyla TBMM’den çıkan tezkerenin süresi ay sonunda doluyor. Bu nedenle TBMM’ye yeni tezkere yollandı. Türkiye’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi için gerekli tezkere dün TBMM gündemine alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki haftadır yaptığı grup konuşmalarında tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı. Ancak bunu yaparken tezkereye “Evet” oyu veren AKP, MHP ve İYİ Parti başta olmak diğer partiler hakkında ‘vatana ihanete’ varan suçlamalarda bulundu.

#3
Foto - Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

Kılıçdaroğlu öyle gülünçleşiyor ki; PKK’nın siyasi kolu ile işbirliğini sürdürmek adına tezkereye “Hayır” derken, “Evet” oyu verecek olan MHP’yi milliyetçi olmamakla suçlayabiliyor. (…)”

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