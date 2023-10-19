Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak

2021’de AKP, MHP ve İYİ Parti oylarıyla TBMM’den çıkan tezkerenin süresi ay sonunda doluyor. Bu nedenle TBMM’ye yeni tezkere yollandı. Türkiye’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi için gerekli tezkere dün TBMM gündemine alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki haftadır yaptığı grup konuşmalarında tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı. Ancak bunu yaparken tezkereye “Evet” oyu veren AKP, MHP ve İYİ Parti başta olmak diğer partiler hakkında ‘vatana ihanete’ varan suçlamalarda bulundu.