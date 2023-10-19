2023-10-19 14:47:08 Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak
Nedim Şener, 2020’de “Evet” oyu kullandığı Irak ve Suriye tezkeresine, 2021’de olduğu gibi “Hayır” oyu vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu adeta yerin dibine soktu. “Kılıçdaroğlu öyle gülünçleşiyor ki; PKK’nın siyasi kolu ile işbirliğini sürdürmek adına tezkereye ‘Hayır’ derken, ‘Evet’ oyu verecek olan MHP’yi milliyetçi olmamakla suçlayabiliyor” diyen Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: