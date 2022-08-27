Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

İnsanların yaklaşık yüzde 65-70'inden fazlası, hayatlarının bir noktasında bir kez de olsa uykusunda birkaç kelime mırıldanmıştır. Genellikle derin uyku evresinde ortaya çıkan ve birkaç kelimeden uzun cümlelere kadar değişen, az çok anlaşılır konuşma veya seslendirmeyle kendini gösteren durum birkaç saniye sürse de, daha güçlü etkilenmiş bazı kişilerde bir gecede birkaç kez görülebiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda uykuda konuşmanın rüyaların içeriğinin dışsallaştırılmasıyla ortaya çıktığı sonucuna varılmaktadır. Bunun uyurgezerlik veya diğer uyku bozuklukları ile ilgili olabileceği de belirtiliyor. Özellikle yorgunluk, stres, kaygı, ateş; uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete gibi durumlar uykuda konuşmayı tetikleyen faktörler olarak sıralanmaktadır.