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Aktüel
12
Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

2022-08-27 11:46:43
Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Bazı insanlar uykularında sıkça konuşurlar. Bunun açıklaması ise uyku bozukluğu olarak yapılmaktadır. . İşte uzmanların 'kaygı'nın önemli bir rol oynayabileceğine dikkati çektiği uykuda konuşmanın nedenleri...

#1
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Çok yaygın görülen bir uyku bozukluğu olan uykuda konuşmak çocuklarda yetişkinlere göre daha yaygındır. Uykuda konuşmak, uyku kalitesini etkilemese de bazen istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar uykuda konuşmanın genellikle zararsız olduğunu düşünse de araştırmacılar, kaygı, stres ve zararlı alışkanlıkların bunda rol oynayabileceğini belirtiyor.

#2
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

İnsanların yaklaşık yüzde 65-70'inden fazlası, hayatlarının bir noktasında bir kez de olsa uykusunda birkaç kelime mırıldanmıştır. Genellikle derin uyku evresinde ortaya çıkan ve birkaç kelimeden uzun cümlelere kadar değişen, az çok anlaşılır konuşma veya seslendirmeyle kendini gösteren durum birkaç saniye sürse de, daha güçlü etkilenmiş bazı kişilerde bir gecede birkaç kez görülebiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda uykuda konuşmanın rüyaların içeriğinin dışsallaştırılmasıyla ortaya çıktığı sonucuna varılmaktadır. Bunun uyurgezerlik veya diğer uyku bozuklukları ile ilgili olabileceği de belirtiliyor. Özellikle yorgunluk, stres, kaygı, ateş; uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete gibi durumlar uykuda konuşmayı tetikleyen faktörler olarak sıralanmaktadır.

#3
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

HAYVANLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR Uykuda konuşma sadece insanalrda değil hayvanlarda da görülür. Bir kedisi ya da köpeği olan kişiler muhtemelen onun uyurken miyavladığını, hırladığını veya hafifçe havladığını duymuştur. Tüm yetişkinlerin sadece yüzde 5'i düzenli olarak uykularında konuşur. Çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde görülür, ancak çoğu ergenlikte bu durumdan kurtulur.

#4
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Uykuda konuşma, karışık seslerden somut kelimelere ve hatta tam cümlelere kadar değişebilir. Konuşma kaslarının uyku evresinde gevşemesinden dolayı, çoğu zaman bazı anlaşılmaz kelime parçaları seslendirilir. Uykuda konuşma sık sık rüya görme sırasında meydana gelirken uyku sırasında bahsedilen şeyler genellikle günlük hayatla ilgilidir. Tıpkı rüyada olduğu gibi, geceleri konuşurken de belirli deneyimler beyinde işlenir.

#5
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

NEDENLERİ NELERDİR? Uykuda konuşma yorgunluk, stres, kaygı, ateş gibi faktörlerin yanı sıra birkaç nedenden dolayı da olabilir. Örneğin stres, genellikle yetersiz uyku ve uyuşturucu, nikotin veya alkol kullanımı uykuda konuşmayı tetikler.

#6
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Bunlar dışında yüksek ateş, ilaç veya diğer hastalıklar da uyku sırasında konuşmaları tetikleyebilir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin uykularında konuşma olasılıkları stres bozukluğu olmayan kişilere göre iki kat daha fazladır.

#7
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Peki NELER YAPILMALI? Uykuda konuşmaktan kurtulmak istiyorsanız, yatmadan önce dinlenmeniz ve çeşitli gevşeme tekniklerini uygulamanız önerilir.

#8
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Ayrıca yatmadan önce çok ağır veya çok yemek yememelisiniz.

#9
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Aksi takdirde, vücut gece boyunca yediklerinizi sindirmek zorunda kalır ve bu da huzursuz uykuya neden olabilir.

#10
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Ve elbette, uyku üzerinde de olumsuz etkileri olduğu için alkol ve sigara tüketmeyin.

#11
Foto - Nedenleri birbirinden ilginç İnsan uyurken neden konuşur?

Bu bozukluğun uyuyan kişinin sağlığını etkilemediği düşünülüyor.

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