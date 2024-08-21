Neden şimdi? Çelik Kubbe'de merak edilenler

Öncelikle bahse konu çözümleri destekleyecek sensör altyapısının bulunması gerekiyor. Belirtilen kapsamda uzay tabanlı kabiliyetten radar yeteneklerine, havadan erken ihbar ve uyarı uçaklarından muharip hava devriye görevlerine kadar her bir verinin tek bir beyinde toplanması ve koordine edilmesi gerekiyor. Özetle ne kadar çok füzeniz ve lançeriniz olursa olsun, tespit edemediğiniz hiçbir hedefi vuramazsınız. İkincisi, tehdit ortamı karmaşıklaştıkça, insan faktörünü tahkim edecek kabiliyete gereksinim artacaktır. Yapay zeka algoritmalarının komuta ve kontrol altyapısında kullanılması bu nedenle önemlidir. Hava resmi, bir anda çok sayıda ve tipte füze ve dron sistemleriyle dolabilir. Bu tabloya bir de insanlı uçaklar ve uzay tabanlı tehditler de eklenebilir ve tüm bu gelişmeler çok hızlı gerçekleşebilir.