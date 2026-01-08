  • İSTANBUL
Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek tahmin: 300 lira olacak
Dolar üzerine yaptığı tahminlerle dikkat çeken ekonomist Necmettin Batırel, gümüş fiyatlarına ilişkin son tahminini kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Batırel'in tahmininden önce Bank Of America'nın son gümüş raporuna değinmek gerekiyor. ABD merkezli yatırım bankası Bank of America'nın (BofA) son araştırma raporuna göre, altın 2026 yılında da önemli bir portföy hedge ve getiri kaynağı olmaya devam edecek. Gümüş de tarihsel zirveleri test etme potansiyeli ile daha büyük kazançlar elde edecek.

#2
BofA Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, raporda altının önemli bir hedge ve birincil getiri faktörü olmaya devam edeceğini belirtti. Banka, ortalama altın fiyatının 2026 yılında ons başına 4 bin 538 dolara ulaşacağını ve 5 bin dolarlık kilometre taşını test etme potansiyeli olduğunu tahmin ediyor. Etkileyen faktörler arasında altın arzının daralması, üretim maliyetlerinin artması ve güçlü yatırım talebi yer alıyor.

#3
Raporda, gümüşün yukarı yönlü potansiyelinin altınınkini çok aştığı özellikle vurgulandı. Widmer, mevcut altın-gümüş oranının yaklaşık 59:1 olduğunu, tarihi düşük seviyelerin ise 2011'de 32:1 ve 1980'de 14:1 olduğunu belirtti. Bu oranın tarihsel düşük seviyelere dönmesi, gümüş fiyatının ons başına 135 ila 309 dolar aralığına yükselebileceği anlamına geliyor. Bu önemli değer artış potansiyeli, ekstra yükseliş için daha yüksek risk almaya istekli yatırımcılar için gümüşü oldukça cazip hale getiriyor.

#4
BofA, gümüşte altından daha iyi performans gösterme potansiyeline yönelik öngörülerini ve nedenlerini şöyle açıkladı:

#5
"Mevcut oran, uzun vadeli tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde ve yüksek bir aralıkta yer almaktadır. Tarihsel veriler, değerli metallerin büyük boğa piyasalarında, gümüşün daha yüksek volatilitesi ve daha küçük piyasa değeri nedeniyle genellikle altından önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ve bu durumun oranın keskin bir daralmasına yol açtığını göstermektedir. Tarihsel oran seviyelerine doğru ortalama geri dönüş, gümüşün patlayıcı büyüme potansiyelinin matematiksel temelini oluşturmaktadır.

#6
Gümüş, altınla benzer finansal güvenli liman özelliklerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda fotovoltaik ve elektronik gibi endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak kullanılır. Yeşil enerjiye geçiş ve küresel imalat sektöründe potansiyel bir toparlanma bağlamında, endüstriyel talepteki büyüme gümüş fiyatlarına ek destek sağlayarak “finansal + endüstriyel” çift motorlu bir itici güç oluşturacaktır.”

#7
Ekonomist Necmettin Batırel, "Altın yerine gümüşü bankadan alın. Altında çok para az kar var, gümüşte az parayla çok kazanç var. Gümüşün gramı ilk çeyrek sonunda 200 lira yılsonunda 300 lira olacak" dedi.

