Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek tahmin: 300 lira olacak

Raporda, gümüşün yukarı yönlü potansiyelinin altınınkini çok aştığı özellikle vurgulandı. Widmer, mevcut altın-gümüş oranının yaklaşık 59:1 olduğunu, tarihi düşük seviyelerin ise 2011'de 32:1 ve 1980'de 14:1 olduğunu belirtti. Bu oranın tarihsel düşük seviyelere dönmesi, gümüş fiyatının ons başına 135 ila 309 dolar aralığına yükselebileceği anlamına geliyor. Bu önemli değer artış potansiyeli, ekstra yükseliş için daha yüksek risk almaya istekli yatırımcılar için gümüşü oldukça cazip hale getiriyor.