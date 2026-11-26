Bulgaristan havalara uçtu: Türk savunma sanayii devi zincirleri kırmak için kuruyor
Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Avrupa'ya açılmak için kritik bir hamleye imza atıyor. Bulgaristan'da kritik tesis devreye alınıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Avrupa'ya açılmak için kritik bir hamleye imza atıyor. Bulgaristan'da kritik tesis devreye alınıyor.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, küresel ölçekte bir havacılık firması haline gelme stratejisinin parçası olarak büyüme hamlesini Bulgaristan’da Avrupa Birliği’ne taşıyor.
Bu kapsamda TEI, Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) kentinde bir imalat tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bu hamle ile dünyanın en ileri teknolojilerine sahip havacılık motorlarında kullanılan kritik komponentlerin imalatı gerçekleştirilecek.
TEI tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Küresel ölçekteki planlarının bir parçası olarak, TEI havacılık motorları alanındaki ileri imalat kabiliyetlerini uluslararası ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Yeni tesis, özellikle yüksek hassasiyet ve ileri üretim teknolojileri gerektiren motor parçalarının imalatına odaklanarak TEI’nin küresel havacılık motoru tedarik zincirindeki kapasitesini ve müşteri portföyünü genişletmesine katkı sağlayacak.
Bu hamle ile TEI, daha önce birçok Türk savunma ve havacılık şirketinin yaptığı gibi Avrupa Birliğindeki birçok müşteriye ve finansman imkanına doğrudan ulaşma fırsatı kazanacak.” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki mühendislik kapasitesini daha etkin kullanmak, geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve uzmanlaşmayı artırmak amacıyla önemli bir yeniden yapılanma hayata geçirilmişti. Yeni organizasyon modeli kapsamında, SSB’ye ait özgün motor ve malzeme geliştirme çalışmaları ile TRMOTOR’un yürüttüğü motor programları TEI TEKNOLOJİ çatısı altında bir araya getirildi.
AA’nın edindiği bilgilere göre, TEI bünyesinde yürütülen ve fikri ile sınai hakları Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait olan TF35000 ve TS3000 motor projeleri ile malzeme geliştirme çalışmaları, TRMOTOR bünyesinde yürütülen yardımcı güç ünitesi ve motor programları, TRMOTOR’un yeni unvanı olan TEI TEKNOLOJİ bünyesinde yeniden yapılandırıldı.
Bu kapsamda, bugüne kadar TEI bünyesinde TF35000 ve TS3000 programlarında görev yapan mühendislik ve teknik ekipler de kurumsal bilgi birikiminin korunması ve proje sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını TEI TEKNOLOJİ çatısı altında sürdürecek.
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