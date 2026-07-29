Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea’de forma giyen 1.94 boyundaki sol stoper Benoit Badiashile için devrede. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemde tuttuğu Bologna’dan Lucumi ve Flamengo’dan Léo Pereira transferlerinin yanına Fransız stoperi de ciddi bir aday olarak ekledi. Chelsea, 25 yaşındaki stoperi için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İtalyan ekibi Napoli ise oyuncuyu yalnızca kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.