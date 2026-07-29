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Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

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Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

Beşiktaş, stoper hattı için gündemindeki Lucumi ve Léo Pereira’nın yanına Chelsea’nin 1.94’lük sol stoperi Benoit Badiashile’yi ekledi

#1
Foto - Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea’de forma giyen 1.94 boyundaki sol stoper Benoit Badiashile için devrede. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemde tuttuğu Bologna’dan Lucumi ve Flamengo’dan Léo Pereira transferlerinin yanına Fransız stoperi de ciddi bir aday olarak ekledi. Chelsea, 25 yaşındaki stoperi için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İtalyan ekibi Napoli ise oyuncuyu yalnızca kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

#2
Foto - Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

Fransız savunmacı için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, şartları zorlamaya devam ediyor. Badiashile’in kariyerine Avrupa’nın 5 büyük liginde devam etmek istemesi, transferde Beşiktaş’ın elini biraz zayıflatsa da siyah-beyazlılar bu hamleden vazgeçmiş değil.

#3
Foto - Ne Lucumi ne de Pereira... Beşiktaş'a Chelsea'dan sol stoper

Beşiktaş, Lucumi ve Pereira seçeneklerini masada tutarken Badiashile sürecindeki fırsatları da yakından takip ediyor.

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