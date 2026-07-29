  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Malatya'nın altın meyvesi! Şimdi kayısı hasadı zamanı Maliye Bakanlığından düzenleme: İşlenmemiş kıymetli madenlerde yeni dönem Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar 3 ili alevler sardı: Karayolu trafiğe kapatıldı! Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı Sabırla o hamle için fırsat bekleyecek... Galatasaray, Brahim Díaz için o formülü kullanacak Kimler kimlerle beraber Faşist Graham’ın cenazesindeki isme dikkat Fenerbahçe'yi transferde zora düşürecek rakipler: İtalyan forvet için geri sayım Dost Pakistan'ı zora düşürecek iddia: 400 tane hava savunma sistemi aldılar, oradan ülkeye sokacaklar
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

11 yıl önce Türkiye'de otel açacağını duyuran Japon devi söz konusu atılımını 13 yıl aradan sonra hayata geçiriyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Japon şirketin ilk açacağı otel de, Asyalı turistlerin gözbebeği Kapadokya olacaktı. Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile Avrasya bölgesindeki ilk otelini Türkiye'de açmaya hazırlanan, Nikko ve JAL City markalarıyla da turizmde faaliyet gösteren Japon şirketin bu açılımının üzerinden 11 yıl geçti. Japon şirket, Kapadokya’daki tesisi, 2028’de yani şirket kurulumundan 13 yıl sonra açacağını resmen açıkladı.

#2
Foto - Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia adıyla kurulacak olan otel, 3 bin 500 metrekarelik spa ve wellness alanıyla Kapadokya'nın en büyük termal oteli olarak hizmet verecek. Kapadokya’da açılacak olan otel, 102 odaya sahip olacak.

#3
Foto - Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Japon gazetesi Nikkei’nin verdiği bilgilere göre otelde, Japon şirketin kendi markası olan Sazanka adlı bir restoran da olacak. Bu marka da ilk kez bu yatırımla Türkiye’de açılacak.

#4
Foto - Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Kapadokya’nın ardından başta İstanbul olmak üzere birçok kente bu zincir yayılacak. Japon otelcilik devi Okura’nın Yönetim Kurulu Başkanı Toshihiro Ogita, “Kapadokya gibi dünyanın en özel destinasyonlarından birinde Okura markasını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Japon misafirperverliğini Türkiye'nin kültürel zenginliğiyle buluşturarak iki ülke arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

#5
Foto - Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar

Okura Hotels & Resorts, ilk olarak 1962 yılında Tokyo'da açıldı. Çin’den Hollanda’ya birçok ülkede oteli bulunan Okura’nın Avrupa’daki ikinci tesisi, Türkiye oluyor. Toplamda 80’in üzerinde oteli bulunan Okura’nın 80 otelinin 27’si yurtdışında, geri kalan 53’ü ise Japonya’da faaliyet gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!
Gündem

Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 3 Türk vatandaşının Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyl..
Siyasete meraklıysan üniformanı çıkar
Gündem

Siyasete meraklıysan üniformanı çıkar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyareti sırasında kendisini karşılayan subayın, “Sayın Ge..
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor: Böcek’e ‘baba’ diyordu, tatilde gözaltına alındı!
Gündem

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor: Böcek’e ‘baba’ diyordu, tatilde gözaltına alındı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruş..
Şezlong kiralamayanları kürekle kum atarak sahilden kovan zorba işletmeciye gözaltı
Gündem

Şezlong kiralamayanları kürekle kum atarak sahilden kovan zorba işletmeciye gözaltı

Mersin Silifke’deki halka açık Susanoğlu Plajı'nda, şezlong kiralamayarak kumsalda oturan vatandaşlar işletmecinin zorbalığına maruz kaldı. ..
MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil
Gündem

MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ..
Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu
Dünya

Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23