Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar
11 yıl önce Türkiye'de otel açacağını duyuran Japon devi söz konusu atılımını 13 yıl aradan sonra hayata geçiriyor. Detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
11 yıl önce Türkiye'de otel açacağını duyuran Japon devi söz konusu atılımını 13 yıl aradan sonra hayata geçiriyor. Detaylar belli oldu.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Japon şirketin ilk açacağı otel de, Asyalı turistlerin gözbebeği Kapadokya olacaktı. Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile Avrasya bölgesindeki ilk otelini Türkiye'de açmaya hazırlanan, Nikko ve JAL City markalarıyla da turizmde faaliyet gösteren Japon şirketin bu açılımının üzerinden 11 yıl geçti. Japon şirket, Kapadokya’daki tesisi, 2028’de yani şirket kurulumundan 13 yıl sonra açacağını resmen açıkladı.
Hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia adıyla kurulacak olan otel, 3 bin 500 metrekarelik spa ve wellness alanıyla Kapadokya'nın en büyük termal oteli olarak hizmet verecek. Kapadokya’da açılacak olan otel, 102 odaya sahip olacak.
Japon gazetesi Nikkei’nin verdiği bilgilere göre otelde, Japon şirketin kendi markası olan Sazanka adlı bir restoran da olacak. Bu marka da ilk kez bu yatırımla Türkiye’de açılacak.
Kapadokya’nın ardından başta İstanbul olmak üzere birçok kente bu zincir yayılacak. Japon otelcilik devi Okura’nın Yönetim Kurulu Başkanı Toshihiro Ogita, “Kapadokya gibi dünyanın en özel destinasyonlarından birinde Okura markasını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Japon misafirperverliğini Türkiye'nin kültürel zenginliğiyle buluşturarak iki ülke arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Okura Hotels & Resorts, ilk olarak 1962 yılında Tokyo'da açıldı. Çin’den Hollanda’ya birçok ülkede oteli bulunan Okura’nın Avrupa’daki ikinci tesisi, Türkiye oluyor. Toplamda 80’in üzerinde oteli bulunan Okura’nın 80 otelinin 27’si yurtdışında, geri kalan 53’ü ise Japonya’da faaliyet gösteriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23