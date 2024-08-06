Ne interneti ne de sosyal medyası var! 13 yaşındaki çocuk tasarımlarıyla şaşırttı

Oyuncaklarını nasıl yaptığını anlatan 13 yaşındaki İhsan Uçar, “Motoru kendi motorumuzdan esinlendim. Greyderi de okuldan gelirken şoförden görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Kendime de bir tane yaptım. Kendi oyuncaklarımı kendim üretirim. Evimizde internet yok ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim. Bunları Mehmet Emin hocam sağ olsun, o bana satın aldı. Bende bunların montaj işlemini başardım. Arkamda gördüğünüz traktör, arkasına araba taktığınız zaman taşları, kumları götürebiliyor, greyderim de kumları küreyebiliyor. Kimi insan fotoğrafını çekiyor, kimi insan da nasıl yaptın diyor. Bazıları da fiyatını soruyor ama asla satmam diyorum. Arazi ATV'si, tır, lokomotif, kepçeli traktörüm de var ”dedi.