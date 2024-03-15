2024-03-15 18:20:40 Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibe önerildiği ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...