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Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

2024-03-15 18:20:40
Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibe önerildiği ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

#3
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Beşiktaş'taki 3. dönemini sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Sözleşmesini uzatmak için kulübüyle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayan tecrübeli golcünün siyah beyazlıların ezeli rakibine önerildiği ileri sürüldü.

#5
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

MENAJERLER TRABZONSPOR'A ÖNERDİ

#6
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Haber61'de yer alan haberde ; Cenk Tosun'un, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi.

#7
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Haberde, Trabzonspor'un Cenk Tosun önerisine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edilirken,

#8
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmemesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

#9
Foto - Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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