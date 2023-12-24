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Otomotiv
50
Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

2023-12-24 18:10:25
Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Otomobil tutkunları en çok hangi aracın hız yaptığını merak ediyor. İşte, dünyanın en hızlı 50 otomobili...

#1
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Otomobilin icadından bu yana insanlığın en büyük merakı, daha hızlı ve etkileyici yolculuklar oldu. Günümüzde, elektrikli motorların gücü ve teknolojinin desteğiyle bu merak, sınırları zorlayarak yeni bir boyuta ulaşıyor. Son zamanlarda, otomotiv dünyası hız rekorlarını yeniden tanımlıyor. Elektrikli araçlar, saatte 500 kilometreye kadar varan hızlarla adeta sınırları zorluyor. Bu başarı, sadece teknolojinin gücünü değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kullanımını vurguluyor. İşte dünyanın en hızlı 50 arabası... Ferrari LaFerrari - 349 km/sa

#2
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

McLaren P1 - 349 km/sa

#3
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Mercedes-AMG One - 349 km/sa

#4
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Lamborghini Sian FKP 37 - 349 km/sa

#5
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Lotus Evija - 349 km/sa

#6
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Chiron Pur Sport - 351 km/sa

#7
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Ferrari Enzo - 352 km/sa

#8
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Pininfarina Battista - 352 km/sa

#9
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Aston Martin One-77 - 354 km/sa

#10
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Pagani Huayra Codalunga

#11
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

De Tomaso P72 - 355 km/sa

#12
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Lamborghini Countach - 355 km/sa

#13
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Lamborghini Veneno - 355 km/sa

#14
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Gordon Murray T.50 - 370 km/sa

#15
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Pagani Zonda R - 375 km/sa

#16
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Pagani Huayra BC - 380 km/sa

#17
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Divo - 380 km/sa

#18
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Pagani Huayra - 383 km/sa

#19
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Centodieci - 386 km/sa

#20
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

McLaren F1 - 386 km/sa

#21
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg CCR - 388 km/sa

#22
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Deus Vayanne - 399 km/sa

#23
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg Gemera - 400 km/sa

#24
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Aspark Owl - 400 km/sa

#25
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg Agera R - 400 km/sa

#26
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Aston Martin Valkyrie - 402 km/sa

#27
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Tesla Roadster - 402 km/sa

#28
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

W Motors Fenyr SuperSport - 402 km/sa

#29
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

McLaren Speedtail - 403 km/sa

#30
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Veyron - 408 km/sa

#31
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

SSC Ultimate Aero - 414 km/sa

#32
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Rimac Nevera - 415 km/sa

#33
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti La Voiture Noire - 418 km/sa

#34
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Mistral - 420 km/sa

#35
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Zenvo TSR-GT - 423 km/sa

#36
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Veyron 16.4 - 431 km/sa

#37
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Hennessey Venom GT - 435 km/sa

#38
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Chiron Super Sport - 439 km/sa

#39
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg One:1 - 439 km/sa

#40
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg Agera RS - 447 km/sa

#41
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Czinger 21C - 452 km/sa

#42
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

SSC Tuatara - 474.7 km/sa

#43
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Hennessey Venom F5 Roadster - 500 km/sa

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Hennessey Venom F5 - 500 km/sa

#48
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Bugatti Bolide - 500 km/sa

#49
Foto - Ne Ferrari ne Bugatti! İşte dünyanın en hızlı arabası

Koenigsegg Jesko Absolut - 531 km/sa Kaynak: Yeni Şafak

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