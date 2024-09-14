Ne Antalya, ne Bodrum ne de Marmaris! Ruslar şimdi hiç hesapta olmayan o Doğu iline gözünü dikti

Gaziantep ile ilgili kültürel bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün sizi burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Burası bir medeniyet, kültür ve sanat şehri. Roma döneminin en güzel eserlerini burada görebiliyorsunuz. 5 antik kentimiz 22 müzemiz var. Şu anda UNESCO’nun gastronomi kentiyiz. Önümüzdeki hafta GastroAntep festivalimiz var. Ben 3 dönem parlamentoda milletvekilliği yaptım. Rusya Dostluk Grubu’nda görev yaptım. Avrupa Kültür Başkenti programında görev aldım ve ilk parlamentodaki görevimde Rusya’ya gittim. Olağanüstü güzel bir ülkeniz var. Rusya-Türkiye kardeşliği baki, komşuluk hakkı var. Duydum ki şuanda nükleer santrallerde çalışan mühendisler ve teknik ekip burada. Gaziantep Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yeşil şehri, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) şampiyon şehri” dedi.