NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, başkent Ankara'da hazırlık çalışmaları en üst seviyede devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, başkent Ankara'da hazırlık çalışmaları en üst seviyede devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Esenboğa Havalimanı arasındaki kritik protokol güzergahı olan Turgut Özal Bulvarı boyunca, şehrin çehresini değiştiren büyük bir görsel düzenleme çalışması yürütülüyor.
Zirve öncesinde tüm dünyaya Türkiye'nin bölgesel gücünü ilan etmek adına stratejik noktalara çok özel billboardlar yerleştirildi.
Ankara’daki çalışmalarda, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki en görünür noktalara NATO Zirvesi'ne özel hazırlanan billboardlar asıldı. Türkiye'nin küresel barıştaki kilit rolünü vurgulayan billboardlarda, "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" gibi stratejik sloganlar kullanıldı.
Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek bir diğer dev organizasyon olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın tanıtımları da güzergah boyunca sergileniyor.
Uluslararası liderlerin geçiş güzergahı olan bulvarda asıl dikkat çeken unsur ise Türkiye'nin savunma sanayisinde ambargoları yırtıp atarak geliştirdiği yerli ve milli sistemlerin gövde gösterisi oldu.
Yabancı heyetlerin geçeceği dev billboardlarda, denizlerin gururu TCG Anadolu, yerli füze sistemi Tayfun ve göklerdeki çelik kanadımız HÜRJET gibi milli gurur kaynağı savunma sanayisi ürünlerinin görselleri sergileniyor. Ankara, yerli cephaneliğinin ihtişamıyla hem NATO ittifakına en güçlü üye olduğunu tescilliyor hem de küresel aktörlere Türkiye'nin askeri caydırıcılığını ilan ediyor.
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