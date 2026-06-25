  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya'da 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler denizle buluştu Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler  Büyük savaştan yeni çıkan İran'dan olay Türkiye itirafı: Ankara'yı işaret ettiler Yok artık Galatasaray'ın makinası: Cömertlikte Osimhen gibi ol: 500 dolar'lık puff-puff Kazanan kim çıkacak? Okan Buruk'un en büyük stoper hayali: Renato Veiga Bakan Akın Gürlek davayı kazandı! Özgür Özel verecek Kızılay’a gidecek
Gündem
7
Yeniakit Publisher
NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cem Kaya Giriş Tarihi:

NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, başkent Ankara'da hazırlık çalışmaları en üst seviyede devam ediyor.

#1
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Esenboğa Havalimanı arasındaki kritik protokol güzergahı olan Turgut Özal Bulvarı boyunca, şehrin çehresini değiştiren büyük bir görsel düzenleme çalışması yürütülüyor.

#2
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Zirve öncesinde tüm dünyaya Türkiye'nin bölgesel gücünü ilan etmek adına stratejik noktalara çok özel billboardlar yerleştirildi.

#3
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Ankara’daki çalışmalarda, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki en görünür noktalara NATO Zirvesi'ne özel hazırlanan billboardlar asıldı. Türkiye'nin küresel barıştaki kilit rolünü vurgulayan billboardlarda, "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" gibi stratejik sloganlar kullanıldı.

#4
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek bir diğer dev organizasyon olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın tanıtımları da güzergah boyunca sergileniyor.

#5
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Uluslararası liderlerin geçiş güzergahı olan bulvarda asıl dikkat çeken unsur ise Türkiye'nin savunma sanayisinde ambargoları yırtıp atarak geliştirdiği yerli ve milli sistemlerin gövde gösterisi oldu.

#6
Foto - NATO yolu milli silahlarla donatılacak! Gelen ülke liderleri küçük dilini yutacak

Yabancı heyetlerin geçeceği dev billboardlarda, denizlerin gururu TCG Anadolu, yerli füze sistemi Tayfun ve göklerdeki çelik kanadımız HÜRJET gibi milli gurur kaynağı savunma sanayisi ürünlerinin görselleri sergileniyor. Ankara, yerli cephaneliğinin ihtişamıyla hem NATO ittifakına en güçlü üye olduğunu tescilliyor hem de küresel aktörlere Türkiye'nin askeri caydırıcılığını ilan ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

Kayseri Kocasinan'da belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çalışan Fahrettin Ay, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi...
Griezmann’ın yeni takımı belli oldu
Spor

Griezmann’ın yeni takımı belli oldu

Yıldız futbolcu Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City'e transfer oldu.
Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasını değerlendirdi. K..
Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Gündem

Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Kemalist tayfayı yerin dibine soktu. Kendisinin Cumhuriyetçi olduğunu ve hiçbir zaman Atatürkçü..
'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'
Dünya

'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'

Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yö..
Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!
Yaşam

Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!

Bitlis Adilcevaz'da yaz mevsimiyle birlikte Sütey Yaylası’nda hayvancılık hareketliliği arttı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23