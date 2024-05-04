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Dünya
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NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

2024-05-04 02:58:17
NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya ve Çekya'ya siber saldırıda bulunmakla suçladığı Rusya'yı kınadı.

#1
Foto - NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

NATO'dan yapılan açıklamada, saldırıların, ittifakın "demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmaya" yönelik olduğu belirtilerek, "Siber tehdit aktörleri ısrarla İttifak'ın istikrarını bozmaya çalışmaktadır." ifadesine yer verildi. Müttefiklerin Almanya ve Çekya'ya yönelik saldırıların sorumluluğunun Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) bünyesindeki "APT28" isimli bir ekibe ait olduğunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılar kınandı.

#2
Foto - NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Açıklamada, "Müttefikler, aynı tehdit aktörünün Litvanya, Polonya, Slovakya ve İsveç de dahil olmak üzere İttifak genelindeki diğer ulusal devlet kurumlarını, kritik altyapı operatörlerini ve diğer kuruluşları hedef aldığını da endişeyle not etmektedir." ifadesi kullanıldı. Siber saldırı tehditlerine karşı mücadelede müttefiklerin işbirliği yapmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Çekya ve Almanya ile dayanışma mesajı verildi.

#3
Foto - NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından üye ülkeler adına yapılan açıklamada da söz konusu saldırılar kınanarak, "Kötü niyetli siber saldırı, Rusya'nın AB ve ötesindeki demokratik kurumları, hükümet kuruluşlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef alarak siber uzayda sorumsuzca davranmaya devam ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

#4
Foto - NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine işaret edilen açıklamada, "AB, bu tür kötü niyetli davranışlara, özellikle de kritik altyapımızı bozmayı, toplumsal uyumu zayıflatmayı ve demokratik süreçleri etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere müsamaha göstermeyecektir." ifadesi yer aldı. Açıklamada, AB'nin, Rusya tarafından gerçekleştirilen siber saldırıları önleme, caydırma ve karşılık vermek için tüm tedbirleri kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

#5
Foto - NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıda Rusya'yı sorumlu göstermişti. Kaynak: AA

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