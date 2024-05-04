NATO ve AB'den Rusya'ya kınama!

Açıklamada, "Müttefikler, aynı tehdit aktörünün Litvanya, Polonya, Slovakya ve İsveç de dahil olmak üzere İttifak genelindeki diğer ulusal devlet kurumlarını, kritik altyapı operatörlerini ve diğer kuruluşları hedef aldığını da endişeyle not etmektedir." ifadesi kullanıldı. Siber saldırı tehditlerine karşı mücadelede müttefiklerin işbirliği yapmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Çekya ve Almanya ile dayanışma mesajı verildi.