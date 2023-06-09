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Türkiye
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Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

2023-06-09 07:24:58
Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Erzincan’da ''En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

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Foto - Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan’da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, ‘Narkorehber’ ve ‘Narkonokta’ faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde müptelâlığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek, farkındalık oluşturuyor.

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Foto - Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Bu çerçevede Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek maksadıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde, muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ki kursiyer anneler, Kur’an kurslarında ki kursiyer anneler, Erzincan Yeni Sanayi Bölgesinde ki esnaf ve işçiler, özel güvenlik eğitim kurumlarında kursiyer vatandaşlar, açık ve kapalı cezaevinde görevli infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 43 Narkorehber faaliyetiyle birlikte 2 bin 349 kişiye (492 anne ve anne adayı) ulaşılarak madde müptelâlığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda farkındalık oluşturularak UYUMA uygulaması anlatıldı.

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