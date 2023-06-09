Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Bu çerçevede Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek maksadıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde, muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ki kursiyer anneler, Kur’an kurslarında ki kursiyer anneler, Erzincan Yeni Sanayi Bölgesinde ki esnaf ve işçiler, özel güvenlik eğitim kurumlarında kursiyer vatandaşlar, açık ve kapalı cezaevinde görevli infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 43 Narkorehber faaliyetiyle birlikte 2 bin 349 kişiye (492 anne ve anne adayı) ulaşılarak madde müptelâlığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda farkındalık oluşturularak UYUMA uygulaması anlatıldı.