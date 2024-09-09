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Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

2024-09-09 18:57:35
Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım”

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 19 gündür aranan ve sonunda cansız bedeni bulunan Narin kızımızın katil ya da katillerinin en ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini belirttiği yazısında İsrailli bir keskin nişancı tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cezalandırılması konusunu gündeme getirdi. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hukukçulara tarihi bir çağrı yapan Karahasanoğlu, “Bir vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi hunharca öldürüldü. “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım.” diye seslendi. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

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#1
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Ve Narin’i, 19 gün sonra, ancak cansız bulabildik.. Günlerdir aranıyordu. Bir dere yatağında, çuval içinde bulundu cesedi.. Öldürenler cezalandırılmalı. En ağır şekilde cezalandırılmalı.. Bütün Türkiye bu konuda hemfikir.. Cumhurbaşkanı, “bizzat takipçisi olacağım” dedi.. Olacaktır da.. 8 yaşındaki küçücük bir kızı, Narin’i öldüren/öldürenler kimler ise.. Akrabası da olsalar.. Cezalandırılmalı.. Eyvallah..

#2
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Ama yeryüzünde nice Narin’ler bile bile öldürülüyor.. Narin’in katili, her kim ise.. “Öldürdüm. Öldürmeye devam edeceğim” demiyor.. Diyemiyor.. Çünkü Türkiye’de hukuk var.. Ama dünyada hukuk yok ki, Filistinli binlerce Narin öldürüldü.. Katili “Öldürmeye devam edeceğim” diyor.. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Öldürmek için Amerika silah veriyor.. Almanya silah veriyor.. Dünya tınlamıyor.. “Senin verdiğin silahla, hastaneyi vurdular. Çocukları öldürdüler” deniyor. Denilmesi ile kalıyor..

#3
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Yaka’nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülüyor. Keskin nişancı, hedef alıyor, ateş ediyor ve öldürüyor.. Narin’in öldürülmesinden ne farkı var? Fark şu.. Narin’in katili olmasından şüphelenilenler sorgulanıyor.. Ama Ayşenur Ezgi Eygi’nin katilleri sorgulanmıyor.. Amerika izin vermiyor.. İngiltere, Almanya izin vermiyor.. Katilleri koruyor.. Katillere, yeni yeni Ayşenur’ları öldürmesi için silah veriyor, kurşun veriyor.. Artık göz göre göre işlenen bu cinayetlere bir son verilmeli. Verilmesi için de, söylemden fiiliyata geçilmeli. Ayşenur Ezgi Eygi, bir Türk vatandaşı..

#4
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Türk vatandaşına karşı işlenen cinayet sebebi ile tetiği çeken katil, ona emir veren komutanı, 10 aydır Gazzelileri toplu olarak katledilmesi emrini veren İsrail Genelkurmay Başkanı ve Başbakanı hakkında Türk mahkemesinde dava açılmalı.. Yetmez.. Türkiye birlik olmalı.. Parti ayrımına tabi olmaksızın..

#5
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Nasıl ki, Narin’in katili/katillerinin cezalandırılması için, her partiden insanımız, ortak bir noktada buluşup, “asla cezasız kalmaması gerekir. Asla hafif cezalarla atlatılmamalı.. Yardım eden varsa, görmezden asla gelinmemeli” diyorsak. Aynı şekilde, tüm siyasi partilerin hem yöneticileri ve hem de mensupları, tüm Türkiye, Ayşenur Ezgi Eygi için aynı haykırışı tekrarlamalı: “Tetikçi, tetikçiye emri verenler, tetikçi katillere yardım edenler, asla cezasız kalmamalı. Hafif cezalarla bu cinayetten sıyrılmamalı..” Bunun için de.. Bedeli ne olursa olsun. Ambargo uygulayacaklarsa, uygulasınlar.. Türkiye’yi şu veya bu şekilde yalnız bırakacaklarsa bıraksınlar.. Millet olarak bu suçun cezasız kalmaması için, Türk mahkemelerinde tüm sorumlular hakkında dava açılıp, şüpheliler hakkında yakalama kararları verilmeli.. Narin’i öldüren/öldürenler için diyor muyuz, “Çok güçlü olmalı.. kendisine ceza verilmesi için çok söylenirsek, bize bir zarar verebilir?” Demiyoruz.

#6
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Vicdan adına.. İnsanlık adına.. Narin’in cinayetinden kim/kimler sorumlu ise, en ağır cezanın verilmesini istiyoruz.. Katil/katillerden korkmuyoruz.. Ayşenur Ezgi Eygi’nin katillerinden de korkmamalıyız.. Sadece İsrailli sorumlular değil.. Dünya genelinde cinayetlere kimler arpa boyu kadar katkı sunmuşlar ise.. “Biz bilmiyorduk. Biz neden bilelim, verdiğimiz kurşun ile bir aktivistin öldürüleceğini. Biz resmi olarak silahın satışını yaptık. Biz o silah ile suçsuz bir kadının öldürülmesini ister miydik” savunmalarına fırsat vermeksizin.. Sorumlular yargılanmalı..

#7
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Öldürülenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bize bu yetkiyi veriyor.. Açık denizde İsrailli askerlerin işledikleri cinayetten dolayı, mağdurlar Türk olduğu için, Türk mahkemeleri yargılama yaptı.. Yakalama kararları verdi.. Şimdi yine, öldürülen Türk olduğu için.. Türk mahkemelerinde dava açılmalı.

#8
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Ersan Şen’ler.. Adem Sözüer’ler.. Soldan çarklı.. İyi Parti’den yana.. Hatta CHP içinde siyaset yapan tüm hukukçular.. Tabii ki AK Parti’ye yakın olanlar.. MHP çizgisindeki hukukçular.. Her biri bu soruşturmaya, destek vermeliler.. Boşverin, enflasyon hedefi iki puan şaştı.. Büyümede hedef değişti mi? Milli Gelirde beklenen rakama ulaşılacak mı? Turistik tesisler pahalılıktan dolayı tam dolmadı mı? Boşverin bunları.. Dünya tarihine geçecek bir adımı Türkiye olarak başlatalım.. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde.. Uluslararası Adalet Divanı’nda.. “Türkiye niye soruşturmanın başlatılmasında aktif rol oynamadı” diyenler..

#9
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Haydin.. Hep beraber, İsrailli katillerin.. Ki onlarla sınırlı kalmamalı.. Amerikalı katillerin.. İngiliz katillerin.. Alman katillerin yakasına yapışalım.. Tabii ki kolay değil. Tabii ki, bugün başlayıp, ertesi günü amacımıza ulaşamayız.. Tabii ki süreç zor. Tabii ki bedeller ödememiz gerekecek.. Onun içindir ki, “Türkiye birlik olmalı” diyoruz ya..

#10
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

Hep Tayyip Erdoğan mı, “eyyyy” diye başlayan haykırışını yapacak.. Tüm Türkiye bu haykırışı yapsın.. Hep birlikte, “Bedeline de razıyız” diyelim. “Bir vatandaşımızın.. Sadece ve sadece sivil insanlar ölmesin diye, sivil eylemde bulunan bir insan. Bir kadın.. Hunharca öldürüldü. Bunun hesabını soracağız” diyelim.. Ki, Narin’in katilini/katillerini, gerçekten cezalandırmak istediğimizi göstermiş olalım. Yoksa.. Narin’in katilini/katillerini cezalandıralım. Ya Ayşenur’un katillerini. Onlar cezasız mı kalsın?

#11
Foto - Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: "Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım"

KAYNAK: Ali İhsan Karahasanoğlu/yeniakit.com.tr

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