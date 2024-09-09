Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım”

Nasıl ki, Narin’in katili/katillerinin cezalandırılması için, her partiden insanımız, ortak bir noktada buluşup, “asla cezasız kalmaması gerekir. Asla hafif cezalarla atlatılmamalı.. Yardım eden varsa, görmezden asla gelinmemeli” diyorsak. Aynı şekilde, tüm siyasi partilerin hem yöneticileri ve hem de mensupları, tüm Türkiye, Ayşenur Ezgi Eygi için aynı haykırışı tekrarlamalı: “Tetikçi, tetikçiye emri verenler, tetikçi katillere yardım edenler, asla cezasız kalmamalı. Hafif cezalarla bu cinayetten sıyrılmamalı..” Bunun için de.. Bedeli ne olursa olsun. Ambargo uygulayacaklarsa, uygulasınlar.. Türkiye’yi şu veya bu şekilde yalnız bırakacaklarsa bıraksınlar.. Millet olarak bu suçun cezasız kalmaması için, Türk mahkemelerinde tüm sorumlular hakkında dava açılıp, şüpheliler hakkında yakalama kararları verilmeli.. Narin’i öldüren/öldürenler için diyor muyuz, “Çok güçlü olmalı.. kendisine ceza verilmesi için çok söylenirsek, bize bir zarar verebilir?” Demiyoruz.