2024-09-09 18:57:35 Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur’un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım”
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 19 gündür aranan ve sonunda cansız bedeni bulunan Narin kızımızın katil ya da katillerinin en ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini belirttiği yazısında İsrailli bir keskin nişancı tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cezalandırılması konusunu gündeme getirdi. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hukukçulara tarihi bir çağrı yapan Karahasanoğlu, “Bir vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi hunharca öldürüldü. “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım.” diye seslendi. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…