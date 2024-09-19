Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

DİŞLERİ SÖKÜLDÜ MÜ? Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" şeklinde ifadeler kullandı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, insan bedenin en sağlam bölgelerinin dişler ve iskelet olduğunu belirterek "Cansız bir beden günlerce dışarıda kalsa bile dişleri dökülmez. O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok. Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekilmesi lazım ya da kırılması lazım. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.