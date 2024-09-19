  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

2024-09-19 08:36:18
Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Narin cinayetinde her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in cesedini amcadan alan Nevzat Bahtiyar'ın 18 dakika boyunca dere kenarındaki villa inşaatında kaldığı tespit edildi. Vahşet kurbanı kızın, dişlerinin delilleri karartmak için tek tek söküldüğü veya kırıldığı iddiası da ortaya atıldı. Kan donduran cinayette olaydan bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a dönen ağabey Enes Güran'ın cinayet için çağrılmış olabileceği ihtimali de akıllarda soru işareti bıraktı. Türkiye bu soru işaretlerini hala çözemedi.

1
#1
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti 28 gündür esrarını koruyor.

#2
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12'ye çıktı. Narin'in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun ilk tespitlerinde Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

#3
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin'in Histopatoloji raporuna göre de Patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Raporda Narin'in incelenen boyun ön kas gruplarında, ağır otolittik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazıyor.

#4
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken otopside tespit edilen başka bir detay ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Narin'in dişlerinin döküldüğü için örnek alınamadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

#5
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

DİŞLERİ SÖKÜLDÜ MÜ? Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" şeklinde ifadeler kullandı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, insan bedenin en sağlam bölgelerinin dişler ve iskelet olduğunu belirterek "Cansız bir beden günlerce dışarıda kalsa bile dişleri dökülmez. O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok. Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekilmesi lazım ya da kırılması lazım. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

ENES CİNAYET İÇİN Mİ ÇAĞRILDI? Narin Güran cinayetinde, ağabey Enes Güran'ın, olaydan bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a dönmesi "Enes cinayet için mi çağrıldı?" sorusunu da akıllara getirdi. Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde, "Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin aldım" dedi. Enes'in kolundaki diş İzleri ve sırtındaki tırnak izleri şüphelerin üzeri Öte yandan Narin'in en son kameraya yansıdığı saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü.

#7
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

VİLLA İNŞAATINDA BEKLEDİ Narin'in cesedini amcası Salim Güran'dan alarak dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra derenin kuzeybatı istikametindeki bir dakika mesafedeki villa inşaatlarında 18 dakika kaldığı belirtildi.

#8
Foto - Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra 11 Eylül'de serbest bırakılan köy imamı R.K.'nın cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından köy imamı R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı
Siyaset

CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin rüşvet isteyip şantaj ve imar usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin, imar affı için 60 milyon T..
Beyaz Saray açıkladı! ABD’nin Lübnan saldırılarında parmağı var mı?
Dünya

Beyaz Saray açıkladı! ABD’nin Lübnan saldırılarında parmağı var mı?

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu saldırılara ilişkin sess..
Kadını kocası vurdu kocayı da kadının babası! Aksiyon film gibi bir olay
Yerel

Kadını kocası vurdu kocayı da kadının babası! Aksiyon film gibi bir olay

Aksaray’da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken..
Soylu'dan Özel'e olay gönderme: Burnunu kim kırdı!
Gündem

Soylu'dan Özel'e olay gönderme: Burnunu kim kırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı açıklamada mafya örgütlerinin önünün açılmasına ilişkin isim vermeden Süleyman Soylu'ya e..
İsviçre medyasında kriz büyüyor!
Dünya

İsviçre medyasında kriz büyüyor!

2019 yılında flaş bir gelişme yaşandı. COVID-19 krizinin ortaya çıkmasıyla birçok ülke etkilendi. Bazı ülkelerde kriz devam ederken bu kez İ..
Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku
Sosyal Medya

Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku

Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin taziye mesajlarını kaldırarak Türkiye’de sansür uygulamaya başlayan Instagram uygulamasına erişim engel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23