2024-09-19 08:36:18 Narin’in gözleri ne gördü? Türkiye bu soru işaretini hala çözemedi
Narin cinayetinde her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in cesedini amcadan alan Nevzat Bahtiyar'ın 18 dakika boyunca dere kenarındaki villa inşaatında kaldığı tespit edildi. Vahşet kurbanı kızın, dişlerinin delilleri karartmak için tek tek söküldüğü veya kırıldığı iddiası da ortaya atıldı. Kan donduran cinayette olaydan bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a dönen ağabey Enes Güran'ın cinayet için çağrılmış olabileceği ihtimali de akıllarda soru işareti bıraktı. Türkiye bu soru işaretlerini hala çözemedi.