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Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

2024-09-15 23:53:52
Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken terör devleti İsrail, MOSSAD eliyle Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi. İsrail merkezli Haber İsrael" isimli platformda Ali Dursun imzasıyla akla ziyan bir senaryo servis edildi. Dursun'un daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilirken; MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.

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#1
Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

Türkiye 'Narin' bir evladını kaybetmenin derin hüznünü yaşarken birtakım kirli odaklar toplumun sinir uçlarıyla oynamak için kolları sıvadı. Devam eden Narin Güran soruşturmasıyla eş güdümlü olarak sosyal medyada asılsız iddialar dolaşıma sokuldu, gerçek dışı paylaşımlarla sistematik dezenformasyon süreci yürütüldü.

#2
Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

Gazze'dde sistematik bir soykırıma imza atan, Türkiye'nin ambargosu ve kararlı duruşuyla köşeye sıkışan terör devleti İsrail de Narin Güran'ı politik malzeme haline getirip siyonist bir propagandaya soyundu.

#3
Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

Bu süreçte MOSSAD başı çekti... İsrail merkezli "Haber İsrael" isimli X platformunda "NARİN OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI" başlıklı servis edilen bir yazıda akla ziyan bir senaryoya yer verildi.

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Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

AKLA ZİYAN SENARYO Siyonistlerin algı malzemesi haline getirdiği Ali Dursun isimli sözde gazetecinin imzasını taşıyan senaryoda; Narin'in ağır yaralı olarak Van'a naklediği annesinin kanı uyduğu için Jandarma gözetiminde kan takviyesi yapıldığı ancak Narin'in yaşama tutunamayınca Jandarma eliyle amcasına teslim edildiğine dair zincirleme yalan serisine yer verildi. BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN REZİL SÖZLER İlgili paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı hedef gösterilerek açık açık "NARİN'İN BAŞINA GELENLERİ İLK GÜNDEN BERİ JANDARMA KANALI İLE İSTİHBARAT VE KATİL TAYYİP BİLİYORDU" denildi.

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Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

Senaryonun sahibi Ali Dursun'u mercek altına aldığımızda daha önceden Başkan Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığını tespit etti. İSRAİL'İN İÇERİSİNE DÜŞTÜĞÜ ACİZ DURUM MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi uluslararası arenada çıkmaza giren İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.

#6
Foto - Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?

İSRAİL KAYNAKLI PROVOKASYONA DİKKAT İsrail kaynaklı provokasyon X'te 1,3 milyon görüntülenme alırken; dezenformasyonla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ulan şerefsiz, Görele nere Diyarbakır nere, sen hiç Diyarbakır 'a geldinmi ki böyle saçma ifadelerle Siyonistlerin ekmeğine yağ sürüyorsun.

Koparan

Siyonis; Öyle bir belaya bulaştın, lekelendin, insan kilıginda bir şeytan oldugunu gösterdin'ki; Geçmişte vampir oldugunu gören Adolf Hidler'i gelecekte arayacaksin..!
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