2024-09-15 23:53:52 Narin cinayetinde İsrail kaynaklı provokasyon! Kim bu Ali Dursun?
Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken terör devleti İsrail, MOSSAD eliyle Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi. İsrail merkezli Haber İsrael" isimli platformda Ali Dursun imzasıyla akla ziyan bir senaryo servis edildi. Dursun'un daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilirken; MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.