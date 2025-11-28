  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

YouGov araştırma şirketinin 1148 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketten ABD'nin küresel güvenliğe bakış açısını gözler önüne seren korkutucu sonuçlar çıktı. Amerikalıların yüzde 46’sı, ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer bir çatışmaya dahil olma ihtimalini "yüksek" görüyor. Anket, siyasi görüşlere göre nükleer savaş beklentisinin ciddi şekilde değiştiğini ve yüzde 69'un nükleer silahların dünyayı "daha tehlikeli" hale getirdiğine inandığını ortaya koydu.

#1
Foto - ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

ABD'de YouGov araştırma şirketi tarafından 30 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında yapılan anket, ABD kamuoyunun nükleer tehdit algısındaki endişe verici yükselişi gözler önüne serdi. Ankete katılan ABD'lilerin yaklaşık yarısı, ülkenin yakın gelecekte nükleer bir çatışmanın içine sürüklenebileceğini düşünüyor.

#2
Foto - ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

YouGov araştırma şirketi tarafından 30 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1148 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 46’sı, ABD’nin 10 yıl içinde nükleer çatışmaya "çok" veya "biraz" olası şekilde dahil olacağını, yüzde 37’si ise böyle bir ihtimali düşük gördüğünü belirtti.

#3
Foto - ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

ABD’DE YAPILAN KORKUNÇ NÜKLEER SAVAŞ ANKETİ Nükleer savaş beklentisinin siyasi görüşe göre değiştiği görülen ankette, Demokratların yüzde 57’si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 37’si, nükleer savaş ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Küresel güvenliğe ilişkin endişelerin de yüksek seyrettiği yönünde görüşlerin öne çıktığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u nükleer silahların dünyayı "daha tehlikeli bir yer" haline getirdiğine, sadece yüzde 9'u ise nükleer silahların güvenliği artırdığına inanıyor.

#4
Foto - ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

Ayrıca ankete göre, Amerikalıların yüzde 44'ü teröristlerin veya suç örgütlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde ABD içinde bir nükleer silah kullanabileceğini düşünüyor.

#5
Foto - ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

Katılımcıların yüzde 52'sinin nükleer savaş ihtimalinin 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha yüksek olduğunu savunduğu ankete göre, katılımcıların yüzde 56'sı ABD’nin nükleer silahları yalnızca bir nükleer saldırıya karşılık olarak kullanması gerektiğini, yüzde 21'i ise nükleer silahların hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

