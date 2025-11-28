ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

ABD’DE YAPILAN KORKUNÇ NÜKLEER SAVAŞ ANKETİ Nükleer savaş beklentisinin siyasi görüşe göre değiştiği görülen ankette, Demokratların yüzde 57’si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 37’si, nükleer savaş ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Küresel güvenliğe ilişkin endişelerin de yüksek seyrettiği yönünde görüşlerin öne çıktığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u nükleer silahların dünyayı "daha tehlikeli bir yer" haline getirdiğine, sadece yüzde 9'u ise nükleer silahların güvenliği artırdığına inanıyor.