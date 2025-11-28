Haber Merkezi Giriş Tarihi: ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir
YouGov araştırma şirketinin 1148 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketten ABD'nin küresel güvenliğe bakış açısını gözler önüne seren korkutucu sonuçlar çıktı. Amerikalıların yüzde 46’sı, ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer bir çatışmaya dahil olma ihtimalini "yüksek" görüyor. Anket, siyasi görüşlere göre nükleer savaş beklentisinin ciddi şekilde değiştiğini ve yüzde 69'un nükleer silahların dünyayı "daha tehlikeli" hale getirdiğine inandığını ortaya koydu.