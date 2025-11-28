Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bu ziyaret, yalnızca dinî bir buluşma olarak değil, aynı zamanda Vatikan–Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Papa’nın temaslarında farklı dinî topluluklarla görüşmeler, tarihi mabet ziyaretleri ve ekümenik diyalog başlıkları öne çıkarken; ziyarete eşlik eden semboller ve verilen mesajlar, sürecin jeopolitik yönünün de en az dinî boyutu kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi araştırmacısı Görkem Berk Gedikli, “Papa 14. Leo Neden İznik’i Ziyaret Etti?” başlıklı kapsamlı analizinde, 2025 yılında Papa’nın Türkiye ziyaretinin, Hristiyanlık tarihinin kritik dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı vesilesiyle gerçekleştiğini ve bu olayın Türk dış politikasında yüzyıllara yayılan köklü bir dönüşümü simgelediğini vurguladı.