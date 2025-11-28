  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

SüphanAllah! Süphan Dağı manzarasında göz kamaştıran kuğu dansı

Henüz geç olmadan vazgeç! Sanal kumar bataklığına karşı uzman uyarısı

Türkiye’de satılan en pahalı 10 telefon açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var

Türkiye'de de çok satıyor: Bu arabayı alan bin pişman

Herkes merak ediyordu! Bir kötü haber de İngiltere'den geldi! Yok artık daha neler...

Ahmed El Şara halkı meydanlara çağırdı! Milyonlar sokaklara dökülecek

ABD’de yapılan anketten korkunç sonuç: Hiç olmaz denilenler olabilir

Türkiye, savunma sanayiinde yeni çağı açtı! Türk şirketleri tek çatı altında toplanacak

Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

ABD’den, beklenmedik “hayalet katil” hamlesi! Trump işareti çaktı, yığınla alacaklar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla düzenlenen programlara katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

1
#1
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bu ziyaret, yalnızca dinî bir buluşma olarak değil, aynı zamanda Vatikan–Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Papa’nın temaslarında farklı dinî topluluklarla görüşmeler, tarihi mabet ziyaretleri ve ekümenik diyalog başlıkları öne çıkarken; ziyarete eşlik eden semboller ve verilen mesajlar, sürecin jeopolitik yönünün de en az dinî boyutu kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi araştırmacısı Görkem Berk Gedikli, “Papa 14. Leo Neden İznik’i Ziyaret Etti?” başlıklı kapsamlı analizinde, 2025 yılında Papa’nın Türkiye ziyaretinin, Hristiyanlık tarihinin kritik dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı vesilesiyle gerçekleştiğini ve bu olayın Türk dış politikasında yüzyıllara yayılan köklü bir dönüşümü simgelediğini vurguladı.

#2
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Gedikli, Papa’nın ziyaretinin sıradan bir “dinî lider buluşması” değil, Türkiye’nin Papalık makamını algılama biçiminde Osmanlı’dan günümüze uzanan zihinsel dönüşümün göstergesi olduğunu belirtiyor. Analizde, Papalık figürünün Osmanlı döneminde “teolojik ve askerî rakip”, erken Cumhuriyet’te “egemenliğe yönelik tehdit”, modern Türk dış politikasında ise “diplomatik fırsat ve yumuşak güç aracı” olarak konumlandığı ifade ediliyor.

#3
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Osmanlı İmparatorluğu’nda papanın topraklara girmesinin halifenin otoritesine meydan okuma sayıldığını aktaran Gedikli, bu nedenle böyle bir ziyaretin o dönemde “meşruiyet krizine” yol açacağı için mümkün olmadığını belirtiyor. Erken Cumhuriyet döneminde ise Papa ziyaretinin genç ulus devletin “güvenlik ikilemi” ve azınlık meselelerinin uluslararasılaşması endişesi nedeniyle gündeme dahi gelmediği vurgulanıyor.

#4
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Ülkemizin bu ziyareti inanç turizmi açısından değerlendirerek kültürel mirası vitrine taşıması gerektiğini vurgulayan Gedikli, Papa 14. Leo’nun 27 Kasım 2025’teki Türkiye ziyareti, Ankara’nın artık uluslararası arenada kendine güvenen bir aktör olduğunu ve Papalığı bir tehditten ziyade diplomatik bir fırsat olarak gördüğünü gösteriyor. Türkiye’nin bu ziyareti “yumuşak güç” üretmek, inanç turizmini canlandırmak ve ülkenin kültürel mirasını küresel vitrine taşımak adına değerlendirdiği belirtiliyor.

#5
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Ancak analiz, ziyaretin aynı zamanda önemli riskler barındırdığına da işaret ediyor. Özellikle Fener Rum Patrikhanesi ile “eşitler arası” bir görüntü verilmesi hâlinde, İstanbul’da Lozan ile sınırlandırılmış olan Patrikhane’nin yeniden siyasallaşmasına kapı aralayabileceği uyarısı yapılıyor. Gedikli’ye göre Vatikan’ın İznik temasları, Batı’nın Rusya’ya karşı “dinî ittifak” zemini oluşturma çabasının parçası olarak da okunabilir ve Türkiye’nin denge politikasını zorlayabilir.

#6
Foto - Milyonlar merak ediyor... Papa’nın Türkiye ziyaretleri sürüyor... İznik ziyaretinin amacı ne?

Gedikli, yazısında Papa 14. Leo’nun ziyaretinin Türkiye için sadece dinî bir tören olmadığını; egemenlik, jeopolitik riskler ve uluslararası konumlanma açısından tarihi bir sınav niteliği taşıdığını vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı
Gündem

Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı

Başkent Ankara’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e yükseldi. Korkutan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ..
Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti
Dünya

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmaların..
Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!
Gündem

Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen baskın sırasında öl..
20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı
Gündem

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk askerinin Ukrayna’ya gidip gitmeyeceği sorusu cev..
Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi
Siyaset

Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi

Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin birleşme konusuna ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Pa..
Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!
Dünya

Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23