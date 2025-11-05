  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Naci Görür’den korkutan açıklama! “Bu bir deprem fırtınası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kenti sarsan depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi. Bölgede deprem fırtınası yaşanırken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle kuzey-güney yönlü gerilmekte ve riftleşmekte. Dikkatli olunmalı" diye konuştu.

#1
Foto - Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kısa aralıklarla 6 üzeri depremlerle sarsıldı. Bölgede ağustos ayında meydana gelen depremin ardından 15 bin 300 artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'de halk diken üstünde. Peki, endişelenmek gerekiyor mu? Bölgede son durum ne? Prof. Dr. Görür açıkladı.

#2
Foto - Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

BATI ANADOLU BATIYA KAÇIŞ NEDENİYLE GERİLİYOR 15 bin 300 artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı ilçesine ilişkin açıklama yapan Görür, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir" dedi.

#3
Foto - Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

ARTÇILAR TERSİ YÖNDE YOĞUNLAŞTI Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tüysüz, "Bu gerçekten enteresan bir konu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı." dedi.

#4
Foto - Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

Tüysüz, depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti. Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmiş olması.

#5
Foto - Naci Görür’den korkutan açıklama! "Bu bir deprem fırtınası

"BU BİR DEPREM FIRTINASI" Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak ise "Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti." açıklamasında bulunan Tüysüz, "Bu deprem fırtınası olarak değerlendiriliyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı
Gündem

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale sebep..
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi..
Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı
Dünya

Üç parti koalisyon anlaşması imzaladı

Çekya'da popülist parti ANO, Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi ..
Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu
Gündem

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

İstanbul'da diş hekimliği okuyan başörtülü bir üniversite öğrencisine ''Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi b..
Anayasa Mahkemesi’nden yine tartışmalı bir karar: Merdan’a haksızlık yapıldı
Gündem

Anayasa Mahkemesi’nden yine tartışmalı bir karar: Merdan’a haksızlık yapıldı

Anayasa Mahkemesi’nin, Merdan Yanardağ’ın 2023 seçimlerinden sonra yaptığı televizyon konuşması nedeniyle verilen ilk tutuklama kararında “h..
Türk-İş asgari ücret kararını duyurdu
Ekonomi

Türk-İş asgari ücret kararını duyurdu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararını duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23