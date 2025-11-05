Haber Merkezi Giriş Tarihi: Naci Görür’den korkutan açıklama! “Bu bir deprem fırtınası
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kenti sarsan depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi. Bölgede deprem fırtınası yaşanırken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle kuzey-güney yönlü gerilmekte ve riftleşmekte. Dikkatli olunmalı" diye konuştu.