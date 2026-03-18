Son seçim anketi paylaşıldı! İşte partilerin oy oranları
Optimar Araştırma’nın Aralık 2025 – Şubat 2026 dönemini kapsayan üç aylık seçim anketi sonuçları paylaşıldı. Kararsız seçmenlerin oranında düşüş gözlendi. İşte partilerin oy oranları.
Araştırmada kararsız seçmen oranındaki düzenli düşüş ve partilerin oy grafiklerindeki değişimler dikkat çekti.
Araştırma sonuçları, siyasi partilerin oy oranlarındaki dalgalanmaları ve kararsız seçmenlerin yönelimlerini ortaya koydu.
Siyasi partilerin performansını değerlendiren araştırma verilerine göre, AK Parti üç aylık süreçte birinci parti konumunu sürdürdü.
İŞTE SON ANKET SONUÇLARINA GÖRE PARTİLER OY DAĞILIMLARI:
ANAHTAR PARTİ (A PARTİ) Yüzde 1,0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) Yüzde 1,1
ZAFER PARTİSİ Yüzde 2,2
YENİDEN REFAH PARTİSİ (YRP) Yüzde 2,2
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) Yüzde 8,3
İYİ PARTİ Yüzde 8,9
DEM PARTİ Yüzde 10,8
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) Yüzde 28,9
AK PARTİ Yüzde 33,6
DİĞER Yüzde 3.0
Seçmenlerin sandığa gitme ve tercih belirleme süreçlerini analiz eden Optimar, kararsızların oranındaki düşüşe dikkat çekti.
Verilere göre, "Aralık ayında yüzde 9,7 olan kararsız seçmen oranı, Ocak ayında yüzde 7,8'e, Şubat ayında ise yüzde 7,6'ya geriledi.
Aynı dönemde oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise Şubat ayında yüzde 7,9'a yükselirken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 5,3 olarak belirlendi.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki toplam seçmen oranlarına da değinilen rapora göre, Aralık ayında yüzde 73,7 olan toplam seçmen oranı, Ocak ayında yüzde 87,5'e yükseldi, Şubat ayında ise yüzde 79,2 seviyesinde gerçekleşti. Araştırma, Türkiye'nin siyasi atmosferindeki dinamizmin sürdüğünü ve seçmen tercihlerinin dönemsel gelişmelere paralel olarak şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23