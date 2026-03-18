  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son seçim anketi paylaşıldı! İşte partilerin oy oranları Kafirlere Türk yumruğu: Tuz buz olup geri çekildiler Çadırlarda, yokluk içinde hazırlık! Gazze'de savaşın gölgesinde bayram… Kiriakos Velopulos üstüne basa basa uyardı: Türkiye gibi akıllı davranmazsak aptallar gibi kullanılırız Emekli amiralden Türkiye'ye kritik uyarı: Bunlar utanmaz bunlar ahlaksız, acilen sondaja başlamalıyız Yunanistan, Türk SİHA'larını düşürmek için Türkiye ile arasından su sızmayan ülkeden yardım istedi Damar Otu (Sinirli Ot)'un faydaları o kadar çok ki... Çiçekleri ile şaşırtıyor  Beyaz Saray'dan yine öfke kustu! Sarı Şeytan Trump'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Gündem
19
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Optimar Araştırma’nın Aralık 2025 – Şubat 2026 dönemini kapsayan üç aylık seçim anketi sonuçları paylaşıldı. Kararsız seçmenlerin oranında düşüş gözlendi. İşte partilerin oy oranları.

1
#1
Araştırmada kararsız seçmen oranındaki düzenli düşüş ve partilerin oy grafiklerindeki değişimler dikkat çekti.

#2
Araştırma sonuçları, siyasi partilerin oy oranlarındaki dalgalanmaları ve kararsız seçmenlerin yönelimlerini ortaya koydu.

#3
Siyasi partilerin performansını değerlendiren araştırma verilerine göre, AK Parti üç aylık süreçte birinci parti konumunu sürdürdü.

#4
İŞTE SON ANKET SONUÇLARINA GÖRE PARTİLER OY DAĞILIMLARI:

#5
ANAHTAR PARTİ (A PARTİ) Yüzde 1,0

#6
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) Yüzde 1,1

#7
ZAFER PARTİSİ Yüzde 2,2

#8
YENİDEN REFAH PARTİSİ (YRP) Yüzde 2,2

#9
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) Yüzde 8,3

#10
İYİ PARTİ Yüzde 8,9

#11
DEM PARTİ Yüzde 10,8

#12
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) Yüzde 28,9

#13
AK PARTİ Yüzde 33,6

#14
DİĞER Yüzde 3.0

#15
Seçmenlerin sandığa gitme ve tercih belirleme süreçlerini analiz eden Optimar, kararsızların oranındaki düşüşe dikkat çekti.

#16
Verilere göre, "Aralık ayında yüzde 9,7 olan kararsız seçmen oranı, Ocak ayında yüzde 7,8'e, Şubat ayında ise yüzde 7,6'ya geriledi.

#17
Aynı dönemde oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise Şubat ayında yüzde 7,9'a yükselirken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 5,3 olarak belirlendi.

#18
Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki toplam seçmen oranlarına da değinilen rapora göre, Aralık ayında yüzde 73,7 olan toplam seçmen oranı, Ocak ayında yüzde 87,5'e yükseldi, Şubat ayında ise yüzde 79,2 seviyesinde gerçekleşti. Araştırma, Türkiye'nin siyasi atmosferindeki dinamizmin sürdüğünü ve seçmen tercihlerinin dönemsel gelişmelere paralel olarak şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

cihipi %28 mi şaka mı bu bu millet ne yiyior ne içiyor iyi parti = cihipi bu melkete aklını mı yedi verelim abi ülkeyi bizde kurtulalaım bunca şehit bunca kan bunca emek sıfırlayalım ingiliz at arabasını çeken merkeplere verelim ülkeyi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz
Ekonomi

Nükleer için kolları sıvadılar: Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz

Açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, 'Nükleer enerjiyle ilgili olarak da Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz' ifadelerini..
Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler
Gündem

Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle el..
5 tank imha edildi!
Dünya

5 tank imha edildi!

Lübnan’da Hizbullah, Tayyibe bölgesinde israil ordusuna ait iki Merkava tankını güdümlü füzelerle hedef aldığını açıkladı

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber
Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanlarını suratına çarptı. Bakan Gürlek "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik ya..
İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber
Gündem

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber

Açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıran haberi duyurdu. Bakan Kacır "T..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23