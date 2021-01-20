Müthiş bilimsel keşif! Koronavirüsü paramparça etti

15 ETKENDEN BİRİ- Durukan şunları kaydetti: “Zeytin yaprağında Oleorupin denilen etken bir madde var. Biz 20 yıldır bu madde üzerine çalışıyoruz. Yapraktan doğal yollarla Oleorupin çıkaran dünyadaki 4-5 firmadan biriyiz. Bu madde geçmişte kanser hastalıkları üzerine yapılan çalışmalarda yoğun olarak kullanıldı. Koronavirüsten sonra ilgi daha da arttı. Bilim dünyası Oleorupin’in, virüs üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Kafkas ve Sütçü İmam Üniversiteleri üç boyutlu laboratuvarda Oleorupin üzerine çalıştı. Rektörlüğün talebi ile etken maddeyi de biz verdik. Çalışma tamamlandı. Oleorupin’in virüsü parçaladığı hangi kanca yapılarından yakalayarak virüsü yok ettiği görsel olarak ispatlandı. Oleorupin maddesinin sentetiğinin yapılamadığını ancak doğal yollarla alınabileceğini ifade eden Durukan, şöyle devam etti: “Çayı içtiğiniz zaman maddesini alıyorsunuz. Kanser araştırmalarında da kullanılıyor bu madde. 200’e yakın doktora ve yüksek lisans öğrencisine madde sağlıyoruz. Oleorupin hakkında dünyaca ünlü yayınlarda da araştırmalar var. Bunlardan biri de Elsevier dergisi. Bu dergide yayınlanan makaleye göre dünyada yaklaşık 35 kadar zarflı virüs var. Koronada zarflı virüslerden birisi. Bu makalede zarflı virüslere karşı mücadele 15 etken maddeden bahsediliyor. Bu maddelerden biri de Oleorupin. Yani zeytin yaprağı çayı içersek vücudumuzu koruyacağımız, virüse karşı faydalı olacağı bilimsel bir gerçek.” Zeytin yaprağına ilginin arttığını ifade eden Durukan, daha önce yakılan yaprakların artık ekonomiye kazandırıldığını ifade etti. Durukan “Daha önce bahçeleri kirletiyor diye yakılan yapraklar şimdi zeytinin kendisinden daha iyi para kazandırıyor. Çiftçilerimiz artık yapraklarını değerlendiriyor. Belediyelerimiz de bu konuda çalışmalar yürütüyor. İki belediyemiz yaprak toplamanın incelikleri konusunda vatandaşları bilgilendirmemi istedi. Çünkü bu işin de püf noktaları var. Örneğin yaprak toplamanın en iyi zamanı budama dönemidir. Biz yaprakları toplayan vatandaşlara alım garantisi de veriyoruz” dedi.