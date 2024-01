4- HER BULAŞIK YIKADIĞINIZDA LAVABOYU TEMİZLEYİN! Mutfağın en çok kirlenen noktalarından biri lavabodur. Eğer her bulaşık sonrasında lavaboyu temizlerseniz sürekli temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. 5- ETRAFA DÖKÜLEN HER ŞEYİ ANINDA TEMİZLEYİN! Mutfakta yemek hazırlığı yaparken bir şeyler döküldüyse hemen orayı temizleyin. Çünkü bekleyen kirleri temizlemek daha zorlu olabilir.