  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'dan kaçmaya başladılar! Kafile kafile, valizini kapan korkudan o 5 şehre gidiyor

Bombadan korkan Almanlar camiye sığındı!

Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler

İstanbul baraj doluluk oranları son durum 6 Ekim 2023: Yağışlar sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kavun kabuklarını çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İbn-i Sina ısrarla uyarmış

Gripte kritik belirtiler... Bu 5 hastalığı olanlar dikkat! Hayati risk oluşturabilir! Kimler grip aşısı yaptırmalı? Grip aşısı ile ilgili merak edilenler

Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı

Gazze'de zeytin hasadı objektiflere yansıdı

Uçuruma yuvarlanan kamyondan 5 saatte kurtarıldı! Hastanede hayatını kaybetti
Gıda
9
Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

2023-10-07 09:07:55
Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ev hanımları zeytinyağı stoklarını başladı. Kışın lezzetli yemekler için kullanılacak olan zeytinyağların fiyatları merak konusu olurken gelen zamlar sonrası sahte zeytinyağı satışları patlak vermiş durumda. Ev hanımları hangi zeytinyağının orijinal olduğunu çözmek istiyor ancak bu oldukça zor bir işlem. Size vereceğimiz bu yöntemler sayesinde orijinal zeytinyağınıza kavuşacaksınız. Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin!

#1
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

Ev hanımlarının her yemekte kullandığı zeytinyağları peş peşe zamlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar kış öncesi zeytinyağı stoklamaya başladı ancak piyasa sahte zeytinyağları hızla artmaya başladı. Orijinal zeytinyağı bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken ev hanımları alacağı zeytinyağının orijinal olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu yöntemler sayesinde evinize aldığınız zeytinyağlarının orijinal olup olmadığını hemen anlayacaksınız. Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir. İşte zeytinyağlarının orijinal olup olmadığını gösteren o püf noktalar...

#2
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

GIDA MÜHENDİSİ PÜF NOKTASINI AÇIKLADI! HEMEN EVİNİZDE DENEYİN Yağ fiyatlarındaki artış ile birlikte piyasalarda sahte zeytinyağları hızla çoğalmaya başladı. Bu sahte yağlar insan sağlığına oldukça zararlıdır. Peki zeytinyağının orijinal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Gıda Mühendisi Bülent Nazlı, hakiki zeytinyağının yutulduğunda boğazda yanma hisse yaptığını söyledi. Genelde kokusundan anlaşıldığını ifade eden Nazlı, orijinal zeytinyağlarına uygulanacak olan yöntemleri tek tek açıkladı.

#3
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

MUTFAĞINIZDA VARSA HEMEN BU YÖNTEMİ DEYİN Orijinal zeytinyağı 0 ve -6 derece arasında kaldığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Bu yüzden bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun, Yarım saat beklettikten sonra çıkartın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa hakikidir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa gerçek olmayabilir.

#4
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

SU İLE TEST EDİN Bir bardağı ılık su koyun ve üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkartarak suyun üzerine çıkar ve su yüzeyinde kalır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkartmadan su yüzeyine çıkar. Bir süre sonra suya karışmaya başlar.

#5
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

KOKU VE TADINDAN ANLIYABİLİRSİNİZ Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için tadım testi uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa gerçektir.

#6
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

KOKU VE TADINDAN ANLIYABİLİRSİNİZ Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için tadım testi uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa gerçektir.

#7
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

Geçek zeytinyağında baskın bir şekilde zeytin kokusu olur. Eğer kokladığınızda zeytin kokusunu alıyorsanız gerçektir. Ancak boyaya benzer bir koku alıyorsanız zeytinyağı sahtedir ve oksitlenmiştir. Bu tür yağlardan uzak durmak gerekir.

#8
Foto - Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NE RENK OLUR? Zeytinyağı, sarıdan altın ve yeşile kadar farklı tonlarda olabilir. Zeytinyağının rengi bir kalite göstergesi değildir, seçimlerinizi rengine bakmadan yapabilirsiniz. Zeytinyağının rengine bakarak hatalı kararlar verilmemesi için Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC), zeytin degüstasyon yani tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirmiştir. Zeytinyağı tadan kişiler, herhangi bir önyargı ile tadım yapmamak için koyu mavi bardak kullanır. Siz de zeytinyağı seçerken koyu renkli şişelerde bulunan yağları tercih edebilirsiniz. Zeytinyağının daha koyu renk bir şişede olması bozulmasını da engeller. Zeytinyağını ısı, ışık ve oksijenden koruyarak ambalajında belirtilen son tüketim tarihine kadar güvenle tüketebilirsiniz.

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak
Dünya

İran onayladı, müjdeyi verdi: Azerbaycan ile Nahçıvan demir yoluyla birbirine bağlanacak

Azerbaycan, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattının yapımı hususunda Tahran yönetimiyle anlaştı.
Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...
Dünya

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Esad rejiminin 12 yıldır yaptığı katliamlarda Tuğgeneral olarak görev alan Hasan Ahmed, evlat acısı yaşadı.
Hepimizin takdirini topladı: O bir kahraman
Gündem

Hepimizin takdirini topladı: O bir kahraman

Düğmesine bastığı operasyonlarla yüzlerce suç örgütünü çökertti.

BM korkunç gerçeği açıkladı, 300 milyon kişi göç edecek: Peki, ya Türkiye'ye göç ederlerse?
Gündem

BM korkunç gerçeği açıkladı, 300 milyon kişi göç edecek: Peki, ya Türkiye'ye göç ederlerse?

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, IOM tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen "Göç Konusunda Ulusla..
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var
Dünya

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) nota verdi...
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23