2023-10-07 09:07:55 Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ev hanımları zeytinyağı stoklarını başladı. Kışın lezzetli yemekler için kullanılacak olan zeytinyağların fiyatları merak konusu olurken gelen zamlar sonrası sahte zeytinyağı satışları patlak vermiş durumda. Ev hanımları hangi zeytinyağının orijinal olduğunu çözmek istiyor ancak bu oldukça zor bir işlem. Size vereceğimiz bu yöntemler sayesinde orijinal zeytinyağınıza kavuşacaksınız. Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin!