Mutfağınızda zeytinyağı varsa hemen test edin! Gıda mühendisi püf noktasını açıkladı, artık herkes anlayabilir

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NE RENK OLUR? Zeytinyağı, sarıdan altın ve yeşile kadar farklı tonlarda olabilir. Zeytinyağının rengi bir kalite göstergesi değildir, seçimlerinizi rengine bakmadan yapabilirsiniz. Zeytinyağının rengine bakarak hatalı kararlar verilmemesi için Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC), zeytin degüstasyon yani tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirmiştir. Zeytinyağı tadan kişiler, herhangi bir önyargı ile tadım yapmamak için koyu mavi bardak kullanır. Siz de zeytinyağı seçerken koyu renkli şişelerde bulunan yağları tercih edebilirsiniz. Zeytinyağının daha koyu renk bir şişede olması bozulmasını da engeller. Zeytinyağını ısı, ışık ve oksijenden koruyarak ambalajında belirtilen son tüketim tarihine kadar güvenle tüketebilirsiniz.