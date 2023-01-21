2023-01-21 13:25:22 Mutfağı duman bastı, ustalar kayboldu Avustralyalı turist şaşkına çevirdi
Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Avustralyalı turistin rakibi olan ve daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz Ay, yarışmanın yarısını rakibini şaşkınlık içerisinde izleyerek geçirdi. Ay, ‘Bu kadar çöp şiş yemek için aslan olmak gerekiyor’ diye konuşurken, restoran sahibi ise yarışmacının hızlı yiyişinden dolayı eti yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, ‘mutfaktaki dumanlardan usta görünmüyordu’ dedi.