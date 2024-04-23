2024-04-23 09:57:00 Mustafa Varank’tan Deniz Zeyrek’e ‘villa’ resti! ‘Azıcık haysiyetin varsa…’ deyip sokağa çıkamayacak hale getirdi
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, CHP amigosu gazeteci Deniz Zeyrek'in kendisi hakkındaki çirkin iddialarına sert yanıt verdi. Zeyrek'in "Devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir, Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir?" sözlerini yalanlayan Varank, "Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim" ifadelerini kullandı.