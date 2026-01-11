Müslüman diye göklere çıkartılmıştı! New York Belediye Başkanı Mamdani’den skandal “Hamas” hamlesi
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, gerçek yüzünü çok geçmeden gösterdi.
Kudüs’teki emlak satışlarını tanıtan bir etkinlik öncesi yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan Mamdani, İsrail'i sevindirecek bir çıkışa imza attı.
Etkinlik öncesinde Filistin yanlıları ile İsrail destekçileri karşı karşıya geldi. Taraflar arasında sözlü saldırılar ve sloganlar atıldı. Bazı göstericilerin Hamas destekli ifadeler kullandığı bildirildi.
Mamdani, bu sloganları sert bir dille kınadı. Hamas'ı "terör örgütü" olarak niteleyen ve terör örgütlerini öven ifadelerin New York’ta yeri olmadığını söyleyen Belediye Başkanı, bugüne kadar hep sürtüştüğü İsrail'e adeta göz kırptı.
Öte yandan, polis, olaylar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı.
