Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Şirketin planlanan tahvil ihracı için yapılan değerlendirmede de olumlu sonuçlar elde edildi. S&P, ihraç edilecek tahviller için uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB ve görünümünü durağan olarak belirlerken, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BB- olarak arttıracağı tahmin ediliyor.