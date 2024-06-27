2024-06-27 14:31:21 Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular
Murat Ülker’in sahibi olduğu Ülker Bisküvi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Murat Ülker’in sahibi olduğu Ülker Bisküvi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Türkiye’nin en başarılı iş adamlarından biri olan Murat Ülker’i sevinçten havalara uçuran haber bu sabah geldi.
Türkiye’nin en başarılı iş adamlarından biri olan Murat Ülker’in sahibi olduğu Ülker Bisküvi'nin kredi notu, kredi değerlendirme kuruluşları olan S&P ve Fitch'in değerlendirmeleriyle yükseldi.
Dev şirketin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu, B+’dan BB-‘ye çıktı. Kredi görünümü ise pozitif olarak belirlendi.
Şirketin planlanan tahvil ihracı için yapılan değerlendirmede de olumlu sonuçlar elde edildi. S&P, ihraç edilecek tahviller için uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB ve görünümünü durağan olarak belirlerken, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BB- olarak arttıracağı tahmin ediliyor.
Ülker Bisküvi, KAP'a yaptığı resmi açıklamasında, SPK’nın yürürlükteki özel durumlar tebliğinde yer alan esaslara uyduğunu belirtti. Ş
Şirket, resmi açıklamalarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu ayrıca tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtıldığını da vurguladı.
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