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Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

2024-06-27 14:31:21
Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Murat Ülker’in sahibi olduğu Ülker Bisküvi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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#1
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Türkiye’nin en başarılı iş adamlarından biri olan Murat Ülker’i sevinçten havalara uçuran haber bu sabah geldi.

#2
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Türkiye’nin en başarılı iş adamlarından biri olan Murat Ülker’in sahibi olduğu Ülker Bisküvi'nin kredi notu, kredi değerlendirme kuruluşları olan S&P ve Fitch'in değerlendirmeleriyle yükseldi.

#3
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Dev şirketin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu, B+’dan BB-‘ye çıktı. Kredi görünümü ise pozitif olarak belirlendi.

#4
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Şirketin planlanan tahvil ihracı için yapılan değerlendirmede de olumlu sonuçlar elde edildi. S&P, ihraç edilecek tahviller için uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB ve görünümünü durağan olarak belirlerken, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BB- olarak arttıracağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Ülker Bisküvi, KAP'a yaptığı resmi açıklamasında, SPK’nın yürürlükteki özel durumlar tebliğinde yer alan esaslara uyduğunu belirtti. Ş

#6
Foto - Murat Ülker güzel haberi Amerika'dan aldı! Resmen duyurdular

Şirket, resmi açıklamalarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu ayrıca tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtıldığını da vurguladı.

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