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Siyaset
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Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

2024-01-19 10:40:36
Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katıldı. Bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, “Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ şeklinde yanıt verdi.

#1
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

#2
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti.

#3
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay’a üye oldu

#4
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti.

#5
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber ‘Fatiha’ suresini okudu.

#6
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

#7
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya ‘’Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız.

#8
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Bizde verilen söz namustur.

#9
Foto - Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ sözleriyle yanıt verdi.

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