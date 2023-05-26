Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı, ağır engelli yakınlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu yardım, bakıma ihtiyaç duyan hasta veya yaşlı kişilerin evde bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Temmuz ayında yapılacak zam ile evde bakım yardımı miktarı yüzde 40 artacak ve 6 bin lirayı geçecektir. Yıllık olarak yapılan ödeme ise 72 bin lirayı aşacaktır.