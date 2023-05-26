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Ekonomi
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Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

2023-05-26 22:10:27
Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

Evde bakım maaşı alanlara müjdeli haber geldi! 6 bin TL'ye çıkıyor: İki piyango birden çıktı. Evde bakım ödeneği alan kişiler için sevindirici haberler var. 569 bin kişiye aylık ödeme artışı sağlanacak ve sosyal güvencesi olmayanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Temmuz ayında aylık maaş yüzde 40 artışla 6 bin TL'ye yükselecek ve yıllık ödeme miktarı 72 bin TL'yi aşacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceğini ve sigortayla daha ileriye taşınacağını duyurdu. Evde bakım maaşı, yıl başında 4.336 TL olan tutar memur ve emekli zammıyla birlikte artacak. Temmuz ayındaki zam ile evde bakım yardımı aylık 6 bin TL'yi, yıllık olarak ise 72 bin TL'yi aşacak. İşte diğer ayrıntılar...

#2
Foto - Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı, ağır engelli yakınlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu yardım, bakıma ihtiyaç duyan hasta veya yaşlı kişilerin evde bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Temmuz ayında yapılacak zam ile evde bakım yardımı miktarı yüzde 40 artacak ve 6 bin lirayı geçecektir. Yıllık olarak yapılan ödeme ise 72 bin lirayı aşacaktır. 

#3
Foto - Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

Devlet memurlarına yapılacak yüzde 85'lik zam miktarı da bu tutarı ikiye katlayacaktır. Evde bakımı üstlenen akraba veya vasi gibi üçüncü kişilere verilen aylık artış, devlet memurları zammı ile ilişkilidir ve gelir kriteri asgari ücrete endekslenmektedir. Evde bakım parası alınırken haneye giren gelir dikkate alınır ve hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek hesaplanır. Bu hesaplamada kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden daha az olması gerekmektedir.

#4
Foto - Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler

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