2023-05-26 22:10:27 Müjdeli haber geldi! Tamı tamına 6 bin TL'ye çıkıyor! Bayram edecekler
Evde bakım maaşı alanlara müjdeli haber geldi! 6 bin TL'ye çıkıyor: İki piyango birden çıktı. Evde bakım ödeneği alan kişiler için sevindirici haberler var. 569 bin kişiye aylık ödeme artışı sağlanacak ve sosyal güvencesi olmayanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Temmuz ayında aylık maaş yüzde 40 artışla 6 bin TL'ye yükselecek ve yıllık ödeme miktarı 72 bin TL'yi aşacak. İşte detaylar...