Haber Merkezi Giriş Tarihi: Müjdeli haber geldi: Bu illere lapa lapa kar yağacak!
Kış aylarında soğuk hava etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı.
İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN O ŞEHİRLER...
BOLU
KARABÜK
KASTAMONU
ÇANKIRI
ÇORUM
YOZGAT
KAYSERİ
NİĞDE
TOKAT
SİVAS
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
BAYBURT
ERZURUM
ARDAHAN
KARS
IĞDIR
AĞRI
BİTLİS
VAN
HAKKARİ Van ve Hakkari'de kar nedeniyle 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesi beyaza büründü.
MUŞ/ kaynak: haber7
